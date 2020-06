'Suburra', terza stagione in arrivo: ciak ripresi a Roma

Buone notizie per i fan di 'Suburra', la prima serie Netflix di produzione italiana. E' pronto il nuovo set della terza stagione, attesa in autunno. Dopo le voci dei giorni scorsi, da venerdì le riprese - e la sosta di tutte le strutture legate alla realizzazione delle immagini - sono state autorizzate dal Comune di Roma. Camion, attori e materiale di scena fino all'8 luglio si troveranno nel cuore del quartiere Monteverde per realizzare il gran finale dopo l'interruzione forzata a causa della pandemia.

Alessandro Borghi e gli altri protagonisti della serie sono al lavoro in questi giorni per tornare sullo schermo il prossimo autunno, quando la terza stagione sarà trasmessa da Netflix.

Suburra 3, il cast

Nel cast di Suburra 3 tornano i protagonisti delle prime due stagioni: Aureliano (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara), Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro), Samurai (Francesco Acquaroli), Adamo Dionisi (Manfredi Anacleti), Sara Monaschi (Claudia Gerini), Adelaide Anacleti (Paola Sotgiu), Angelica (Carlotta Antonelli), Nadia (Federica Sabatini), Alice Cinaglia (Rosa Diletta Rossi), Cardinale Fiorenzo Nascari (Alberto Cracco) e Adriano (Jacopo Venturiero).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Suburra 3, anticipazioni

Dopo il tragico suicidio di Lele, incapace di convivere con il senso di colpa generato dai crimini commessi, e l'inaspettato risveglio dal coma di Manfredi, capo del clan Anacleti, gli equilibri di potere tra tutti i personaggi sono di nuovo messi in discussione. La terza stagione si sposta tra le strade e i vicoli di Roma e provincia per raccontare ancora più da vicino il mondo del crimine. Chi vincerà la battaglia all'ultimo sangue per ottenere il potere sulla città?