Tale e Quale Show, Antonio Mezzancella vince il Torneo dei Campioni

Francesco Monte vince la terza puntata del Torneo dei campioni di Tale e Quale show interpretando il brano All of me di John Legend, ma è Antonio Mezzancella a trionfare su tutti nella classifica finale conquistando il primo gradino del podio ed i 30mila euro in palio che l'imitatore donerà all'associazione Airc. La sua interpretazione del brano Hola di Marco Mengoni ha incantato giuria e spettatori. Dopo di lui Lidia Schillaci, memorabile la sua esibizione nell'ottava puntata di Edith Piaf, e Francesco Monte, votati dalla giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme affiancati nell'ultima puntata dello show andata in onda ieri 8 novembre su Rai Uno da Sergio Castellitto e Gigi Proietti.





Le rivelazioni Francesco Monte e Jessica Morlacchi

Se Antonio Mezzancella ha riconfermato le sue grandi doti di imitatore, quest'anno, ascoltando i commenti della giuria, sono state due le grandi rivelazioni: Francesco Monte e Jessica Morlacchi. Al primo Giorgio Panariello ha detto: "Devi fare il cantante", mentre rivolgerdosi alla seconda, da tutti giudicata 'vincitrice di simpatia', ha affermato: "Sarebbe un peccato mortale se non trovasse una collocazione televisiva".





Tale e Quale Show conclude la sua nona edizione dando appuntamento ai telespettatori a venerdì 22 novembre con una puntata speciale di “Tali e Quali”, che vedrà sul palco i migliori imitatori “non professionisti”, scelti tra tutti quelli che hanno inviato i loro video. Nel frattempo il palinsesto di Rai Uno proporrà a partire da sabato 16 novembre, 3 serate condotte da Enrico Ruggieri e Bianca Guaccero, in ricordo di altrettanti maestri e geni della musica italiana Fabrizio De André, Lucio Dalla e Lucio Battisti

La classifica finale di Tale e Quale Show