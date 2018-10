Marco Carta assente al torneo di Tale e Quale show: l’annuncio arriva in diretta

Dopo la vittoria di Antonio Mezzancella, Tale e Quale show è pronto per entrare nella fase del torneo che andrà in onda a partire dal prossimo venerdì, sempre in prima serata, sempre su Raiuno. In diretta televisiva, nel corso della finale del programma, però, Carlo Conti ha dato una notizia che ha deluso molti fan.

A differenza degli anni passati, i vincitori delle scorse edizioni di Tale e Quale Show a partecipare al torneo saranno soltanto 5 e non 6. Il grande assente sarà Marco Carta, vincitore dell’edizione 2017 del programma. Il cantante mancherà per impegni di lavoro già presi, l'ha fatto sapere chiaramente il padrone di casa Carlo Conti.

Dopo i problemi di salute che hanno interessato Marco Carta nei mesi scorsi, infatti, il cantante ha ripreso a pieno le sue attività lavorative e proprio per questo non gli sarà possibile tornare ad esibirsi sul palco di Tale e Quale Show. Peccato. Rivederlo nei panni di imitatore avrebbe fatto felici molti telespettatori. Ma potrebbe accadere nelle future edizioni del fortunato show di Raiuno.

Marco Carta a Domenica Live

Intanto, questa domenica, Marco Carta sarà da Barbara D’Urso a Domenica Live per annunciare qualcosa di inaspettato come lui stesso ha anticipato su Instagram. Che il motivo della rinuncia a Tale e Quale dipenda anche da questa ospitata dalla concorrenza?