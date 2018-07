Tale e Quale show 2018: il cast al completo

Tale e Quale show 2018: il cast

Ancora non sono giunte voci ufficiali dalla redazione di Tale e Quale show 2018 ma, stando alle indiscrezioni riportate da TvBlog nelle ultime ore, il cast dei concorrenti della nuova edizione del programma di Carlo Conti sembrerebbe essersi delineato.

Nei giorni scorsi hanno fatto i provini Vladimir Luxuria, Roberta Bonanno, Antonella Elia, Massimo Di Cataldo, Alessandra Druisan, Raimondo Todaro, Mario Ermito e Giovanni Vernia. Ora spuntano altri 4 nomi che completerebbero, così, il team di questa edizione.

Stando a quanto riportato da TvBlog, si tratta di Andrea Agresti (Iena), Guendalina Tavassi (ex Grande Fratello e Isola dei Famosi molto attiva sui social), Matilde Brandi (ballerina) e Antonio Mazzancella, personaggio meno noto degli altri, ma lanciato da Tu sì que vales e fattosi riconoscere per le sue doti canore e mimetiche.

Tale e Quale Show, data di inizio e giuria

Per ora, ciò che è certo sull’edizione nuova di Tale e Quale show è la data di partenza (14 settembre, sempre in prima serata su Raiuno) e la giuria, composta, quest’anno, dalla fedelissima Loretta Goggi e da Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, entrambi new entry nel programma, nonché grandi amici di Carlo Conti.