Tale e Quale Show 2018, retroscena sul cast: chi ha fatto il provino

Solo otto i posti disponibili . La scrematura non sarà semplice, ma il padrone di casa anche quest'anno premierà i più meritevoli. Al resto ci penserà la giuria - quest'anno con due new entry, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, accanto alla "veterana" Loretta Goggi - e ovviamente il pubblico.

Ci si aspetta, come sempre, un cast di spessore e tra i nomi spifferati da Tv Sorrisi e Canzoni la qualità c'è. Il settimanale diretto da Aldo Vitali ha fatto sapere chi finora ha partecipato ai provini , ecco i nomi: Lisa, Tamara Donà, Stefania Orlando, Francesca Manzini, Lidia Schillaci, Roberta Bonanno, Valentina Persia, Margot Sikabony, Guendalina Tavassi, Benedetta Valanzano, Pamela Petrarolo, Antonella Elia, Ilenia Lazzarin, Matilde Brandi, Antonio Mezzancella, Massimo Di Cataldo, Corrado Tedeschi, Michele La Ginestra, Tony Maiello, Raimondo Todaro, Francesco Monte ( come avevamo anticipato giorni fa su Today ) e Mario Ermito.

Lavori in corso per la nuova edizione - la numero otto - di "Tale e Quale Show" . Il programma condotto da Carlo Conti torna su Rai 1 da venerdì 14 settembre e iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sui vip che vestiranno i panni delle più grandi star della musica italiana e internazionale, regalando uno spettacolo unico.

Guarda anche

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Credo che una cosa del genere faccia parte della vita di tutti i giorni; ci sono capitati mille inconvenienti e mille incidenti. Fa parte del gioco, quando corri, devi correre e devi anche rispettare certe regole, sarebbe anche non corretto non rispettare le regole o far finta di niente e portare avanti l'errore". Così Carlo Conti, conduttore del Festival di Sanremo