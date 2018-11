Tale e Quale Show, la finalissima: Pieraccioni quarto giudice

Il grande giorno, quello della finalissima, è arrivato. Venerdì 23 novembre alle 21.25 su Rai 1 ultimo appuntamento con Carlo Conti e Tale e Quale Show. Con l'undicesima puntata si chiude quest'ottava edizione che ha fatto registrare, ancora una volta, grandi ascolti confermandosi leader indiscusso del prime time del venerdì sera.

I 12 protagonisti saranno chiamati per l'ultima volta a dare il meglio sul palco degli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, con l'obiettivo di portarsi a casa il titolo di Campione di Tale e Quale Show 2018. Come da copione, imitando in tutto e per tutto i big della musica nazionale e internazionale a loro assegnati. Sempre dal vivo, sempre in diretta. E sempre sotto l'occhio di una giuria che ha conquistato il pubblico per professionalità, simpatia e ironia: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Quarto giurato, Leonardo Pieraccioni, l'attore e regista toscano che con Conti (e lo stesso Panariello) condivide un'amicizia di lunga data e che di certo sarà protagonista di divertenti gag insieme agli altri due toscanacci.

Obiettivo dei protagonisti, insidiare Antonio Mezzancella, al momento in testa alla classifica provvisoria. Classifica che comunque fa registrare distanze minime tra gli artisti in gioco e che dunque potrebbe regalare grandi e inaspettati ribaltoni anche grazie al pubblico da casa, che avrà la possibilità di premiare i propri beniamini con il Televoto che sarà aperto all'inizio del programma: basterà chiamare il numero 894.001 da telefono fisso e seguire le istruzioni o inviare un Sms con il codice al 475.475.0 al costo massimo di 0,51 euro (iva compresa) per ogni voto espresso (si potranno esprimere massimo 5 voti).

Come di consueto, poi, a valutare le varie esibizioni dei big, la giuria e gli stessi protagonisti in gara. Il risultato della classifica generale frutto dalle votazioni in studio (giuria e artisti in gara) e quello concernente il Televoto da casa avrà un peso rispettivamente del 40% e del 60%. Chi avrà ottenuto alla fine complessivamente la percentuale maggiore sarà eletto "Campione di Tale e Quale Show 2018". Il vincitore donerà a una Onlus benefica il ricavato del proprio successo (in caso di ex aequo la cifra sarà divisa per i due o più artisti a pari merito).

Vincitrice di puntata della scorsa settimana, Alessandra Drusian: la sua "Ti sento" di Antonella Ruggiero ha avuto la meglio su Giovanni Vernia (Jim Carrey) e Antonio Mezzancella (Mika). Ecco invece in quali star dovranno immedesimarsi in questa ultima e fondamentale puntata i 12 artisti: Andrea Agresti vestirà i panni di Donatella Rettore, Valeria Altobelli ricorderà Mia Martini, Federico Angelucci sarà Andrea Bocelli, Filippo Bisciglia omaggerà Pino Daniele, Roberta Bonanno avrà le sembianze di Anastacia, Massimo Di Cataldo si scatenerà con Barry Gibb dei Bee Gees, Alessandra Drusian diventerà Fiorella Mannoia, Vladimir Luxuria farà rivivere Gabriella Ferri, Alessia Macari vestirà i panni di Sia, Antonio Mezzancella sarà impegnato con Biagio Antonacci, Annalisa Minetti se la vedrà con Amii Stewart e Giovanni Vernia con Adriano Celentano.

In questa puntata troveranno spazio anche gli "imitatori del web", già protagonisti da casa con le divertenti clip che sono state presentate nelle settimane: il più simpatico o la più simpatica, a insindacabile giudizio della redazione, sarà allo Studio 5 per esibirsi e ricevere un premio.

Anche in quest'ottava edizione di Tale e Quale Show si sono rivelati fondamentali e sempre all'altezza della situazione i reparti trucco, parrucco e costumi, che hanno visto impegnati quotidianamente grandi professionisti del settore. Senza dimenticare le coreografie che accompagnano le varie esibizioni del programma e i vocal coach - Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci - e la actor coach Emanuela Aureli.