"Tale e Quale Show" ma senza Cirilli, Conti chiama Salemme e Panariello

"Tale e Quale" promette Carlo Conti, che assicura anche quest'anno un grande show senza troppi stravolgimenti. In realtà qualche importante novità c'è, a partire dall'assenza di Gabriele Cirilli, che per sette edizioni ha deliziato il pubblico con le sue esilaranti imitazioni.

"Gabriele ha dato grande prova di maturità rinunciando a un programma che gli ha dato tanto - ha spiegato Conti in conferenza stampa - Ha lasciato per fare altro. Qui ha fatto davvero tutto, l'anno scorso addirittura i cartoni animati. Non sapevamo più cosa inventarci". Motivi di copione, in un certo senso, che il comico ha accettato con professionalità.

Si sentirà certamente la sua mancanza, anche se in quanto a risate non dovrebbero esserci problemi. Le altre due grandi novità, infatti, sono in giuria e tutte da ridere. Ad affiancare Loretta Goggi, caposaldo del programma, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, che non hanno certo bisogno di presentazioni.

Altro bel cambiamento il nome degli studi televisivi che ospitano "Tale e Quale Show", intitolati a Fabrizio Frizzi. "Una grande gioia" per Conti condurre il suo varietà in nome del grande amico scomparso e continuare così la loro "staffetta".

Appuntamento venerdì 12 settembre, in prima serata Rai 1, con la prima delle 11 puntate. Come sempre il programma vedrà 12 personaggi del mondo dello spettacolo cimentarsi in performance apparentemente impossibili, imitando i big della musica nazionale e internazionale. Canteranno rigorosamente dal vivo, aiutati da un team composto da stilisti, truccatori, parrucchieri, coreagrafi e ovviamente gli straordinari vocal coach Maria Grazia Fontana, Manuela Emanuela Aureli, Dada Loi e Matteo Becucci.

Tale e Quale Show 2018, il cast

Sul palco si daranno battaglia la "iena" Andrea Agresti, le cantanti Roberta Bonanno e Alessandra Drusian (voce dei Jalisse), le showgirl Matilde Brandi, Antonella Elia e Guendalina Tavassi, il cantautore Massimo Di Cataldo, gli attori Mario Ermito e Giovanni Vernia, e poi ancora Antonio Mezzancella - volto già noto del programma - Raimondo Todaro (qui l'intervista)"in prestito" da Ballando e Vladimir Luxuria.

Al termine di ogni esibizione ognuno si sottoporrà ai voti della giuria, che si sommeranno a quelli che ogni sfidante, esprimendo la propria preferenza, sceglierà di assegnare a un concorrente rivale. Anche quest'anno non ci saranno eliminazioni, ma grazie alla somma delle due votazioni verrà decretato il vincitore di ogni puntata e sarà stilata una classifica parziale che porterà all'elezione del vincitore finale.

Top secret i big da interpretare anche se all'appello, con sette edizioni alle spalle, ne mancano davvero pochissimi. Carlo Conti se ne lascia sfuggire due ancora da portare sul palco: Ermal Meta e Ghali.