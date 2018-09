Tale e Quale Show, i big della terza puntata: per la prima volta doppia performance

Tutto pronto per la terza puntata di "Tale e Quale Show", il varietà condotto da Carlo Conti che gli ascolti delle scorse settimane confermano leader indiscusso della prima serata del venerdì.

Venerdì 28 settembre, a partire dalle 21:25 su Rai 1, una novità assoluta per il programma che riporta sul palco, attraverso le imitazioni e interpretazioni dei concorrenti, i big della musica italiana e internazionale. Per la prima volta nel corso delle otto edizioni ci sarà una doppia performance di uno stesso personaggio, Claudio Baglioni. La slot machine ha deciso che saranno Antonio Mezzancella e Giovanni Vernia a vestire i panni del cantautore romano, in due momenti diversi della sua carriera. Chi riuscirà a emularlo al meglio?

Ecco invece gli altri accoppiamenti: Andrea Agresti sarà Mal, Roberta Bonanno avrà le sembianze di Noemi, Matilde Brandi interpreterà Lady Gaga, Massimo Di Cataldo ricorderà il mito di Jim Morrison, Alessandra Drusian si trasformerà in Celine Dion, Antonella Elia se la vedrà con Raffaella Carrà, Mario Ermito porterà sul palco il pop di Alex Britti, Vladimir Luxuria s’identificherà in Milva, Guendalina Tavassi imiterà Baby K e Raimondo Todaro Ricky Martin.

Tutte sfide affascinanti e, al tempo stesso, alquanto difficili. Obiettivo, come al solito, conquistare la fiducia e i voti della giuria del varietà, composta da tre protagonisti assoluti del grande e piccolo schermo: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, un terzetto oramai entrato nel cuore del pubblico non solo per la professionalità dei giudizi, ma anche per l’ironia con cui giocano in studio.

La seconda puntata di "Tale e Quale Show" ha visto la vittoria di Roberta Bonanno: la sua interpretazione di "(You make me feel like) A natural woman" di Aretha Franklin ha sbaragliato i compagni d'avventura. Sul podio anche Alessandra Drusian (Anna Oxa) e Mario Ermito (Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti). Al termine delle votazioni si sono registrati grandi cambiamenti per quel che riguarda la classifica provvisoria che vede in testa proprio Roberta Bonanno. Seconda Alessandra Drusian, terzi a pari merito Vladimir Luxuria e Antonio Mezzancella. Ma i punti di distanza sono davvero pochi tra i 12 protagonisti e dunque questo terzo appuntamento potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola.

Fondamentali, i reparti trucco e parrucco e costumi che vedono impegnati quotidianamente grandi professionisti del settore. Senza dimenticare le coreografie che accompagnano le varie esibizioni nel corso del programma e i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e la actor coach Emanuela Aureli.

In termini di regolamento, da ricordare che al termine di ogni esibizione, nel corso delle varie puntate, tutti gli ospiti si sottoporranno ai voti della giuria, che avrà il compito di valutarne le prestazioni con un voto che si sommerà a quello che ciascun sfidante, esprimendo la propria preferenza, sceglierà di assegnare a un concorrente rivale.

Anche quest'anno non ci saranno eliminazioni: grazie alla somma delle due votazioni alla fine di ogni trasmissione, sarà decretato il vincitore di puntata e sarà stilata una classifica parziale che porterà all'elezione del vincitore finale.