Antonio Mezzancella vince Tale e Quale Show, chi accede alla fase del torneo

Un’altra edizione di Tale e Quale Show è volta al termine e ha eletto vincitore Antonio Mezzancella. L’ex concorrente di Tu sì que vales si è contraddistinto anche nella trasmissione condotta da Carlo Conti, sin dalla prima puntata.

Nella finale di Tale e Quale show ha imitato Francesco Renga, convincendo ancora di più i giudici e i telespettatori a casa. Antonio Mezzancella è stato seguito, sul podio, da Alessandra Drusian (cantante del Jalisse) e da Roberta Bonanno. Entrambe, nell’ultima puntata dello show di Raiuno, sono state chiamate ad interpretare Mina. Molto brave entrambe, ma non abbastanza per raggiungere la vetta nella classifica finale.

Se la vittoria di Mezzancella non è di certo stata un colpo di scena, lo è stata la performance di Antonella Elia che ha imitato egregiamente la super sensuale Jessica Rabbit raccogliendo i consensi dei giudici e portando a casa il primo posto nella classifica della settima puntata.

Tale e Quale Show, il torneo

Come di consueto, comunque, Tale e Quale show non finisce qua: la prossima settimana inizierà il torneo che vedrà protagonista il vincitore Antonio Mezzancella insieme a Vladimir Luxuria, Andrea Agresti, Alessandra Drusian e Roberta Bonanno. Ci saranno anche alcuni volti delle scorse edizioni, come Filippo Bisciglia, Alessia Macari, Federico Angelucci, Annalisa Minetti e Valeria Altobelli.

Di seguito la classifica finale e quella della settima puntata.

La classifica finale di Tale e Quale Show 2018:

Antonio Mezzancella 392

Alessandra Drusian 367

Roberta Bonanno 365

Giovanni Vernia 324

Massimo Di Cataldo 317

Andrea Agresti 314

Mario Ermito 310

Vladimir Luxuria 301

Antonella Elia 253

Guendalina Tavassi 242

Raimondo Todaro 219

Matilde Brandi 206

La classifica della settima puntata di Tale e Quale Show 2018:

Antonella Elia 72

Andrea Agresti 58

Antonio Mezzancella 58

Roberta Bonanno 51

Mario Ermito 50

Alessandra Drusian 49

Giovanni Vernia 48

Raimondo Todaro 46

Massimo Di Cataldo 46

Matilde Brandi 32

Guendalina Tavassi 31

Vladimir Luxuria 23