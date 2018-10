Tale e Quale Show, Milly Carlucci quarto giudice: tutte le anticipazioni

Nuovo appuntamento con “Tale e Quale Show”, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Venerdì 19 ottobre, a partire dalle 21.25, andrà in onda la sesta puntata di questa ottava edizione. Quarto giudice per l’occasione, Milly Carlucci, che sarà al fianco di Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Si partirà da una classifica provvisoria stravolta, che vede ora in testa Antonio Mezzancella grazie anche alla vittoria della settimana scorsa con l’interpretazione di “Un angelo disteso al sole” di Eros Ramazzotti. Ha perso dunque la vetta Roberta Bonanno, ora seconda davanti ad Alessandra Drusian. Ma l’equilibrio regna sovrano tra i 12 protagonisti e basta davvero poco per rimettere tutto in discussione.

Tutte le imitazioni

Ecco in quali star dovranno “immedesimarsi” i 12 protagonisti dello show: Andrea Agresti avrà le sembianze di Caterina Caselli, Roberta Bonanno si scatenerà con Tina Turner, Matilde Brandi diventerà Cindy Lauper, Massimo Di Cataldo imiterà Fabio Rovazzi, Alessandra Drusian vestirà i panni di Annie Lennox, Antonella Elia sarà Rita Pavone, Mario Ermito si metterà alla prova con Miguel Bosé, Vladimir Luxuria se la vedrà con Ivan Cattaneo, Antonio Mezzancella sarà impegnato con Edoardo Bennato, Guendalina Tavassi si trasformerà in Bianza Atzei e Raimondo Todaro in Fabio Concato.

Dove eravamo rimasti

La cronaca della quinta puntata, oltre al trionfo di Antonio Mezzancella, ha visto il posizionamento al secondo posto di Massimo Di Cataldo (Ed Sheeran) e al terzo di Mario Ermito (Luciano Ligabue). Anche in quest’ottava edizione di “Tale e Quale Show” si stanno rivelando fondamentali e sempre all’altezza della situazione i reparti trucco, parrucco e costumi, che vedono impegnati quotidianamente grandi professionisti del settore. Senza dimenticare le coreografie che accompagnano le varie esibizioni del programma e i “vocal coach” - Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci - e la “actor coach” Emanuela Aureli.