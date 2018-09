"Tale e Quale Show", Mara Venier quarto giudice

Dopo l'esordio boom della prima puntata, venerdì 21 settembre, alle 21:25, andrà in onda in diretta il secondo appuntamento di "Tale e Quale Show”, il grande varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Quarto giudice della puntata sarà Mara Venier: la conduttrice, tornata su Rai 1 con "Domenica In", affiancherà la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Lo scorso venerdì sul palco del teatro 5 degli studi "Fabrizio Frizzi" di Roma, i 12 protagonisti di Tale e Quale hanno sciolto il ghiaccio entrando perfettamente nei panni di star nazionali e internazionali, interpretando - esclusivamente dal vivo - brani che hanno fatto la storia della musica. Vincitrice di puntata, Vladimir Luxuria, che ha interpretato Ghali con "Cara Italia". Una vittoria che le permette di essere in testa alla classifica provvisoria, precedendo al momento Alessandra Drusian (Debbie Harry dei Blondie) e Antonio Mezzancella (Ermal Meta). Ma "Tale e Quale Show" è appena all'inizio e la seconda puntata potrebbe già regalare grandi ribaltoni.

I big della seconda puntata

Riusciranno i 12 del cast a conquistare la giuria? Ecco in quali big dovranno cimentarsi: Andrea Agresti porterà l'allegria di Afric Simone, Roberta Bonanno ricorderà il mito di Aretha Franklin, Matilde Brandi vestirà i panni di Sylvie Vartan, Massimo Di Cataldo onorerà Franco Califano, Alessandra Drusian si metterà alla prova con Anna Oxa, Antonella Elia si trasformerà in Cristiano Malgioglio, Mario Ermito interpreterà Tommaso Paradiso dei The Giornalisti, Vladimir Luxuria proverà a conquistare di nuovo il podio con Grace Jones, Antonio Mezzancella avrà le sembianze di Nek, Guendalina Tavassi si scatenerà con Jennifer Lopez, Raimondo Todaro si metterà alla prova con Michael Bublé, Giovanni Vernia sarà infine Jovanotti.

Fondamentali, come sempre, i reparti trucco e parrucco e costumi che vedono impegnati quotidianamente grandi professionisti del settore. Senza dimenticare le coreografie che accompagnano le varie esibizioni nel corso del programma e i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e la actor coach Emanuela Aureli.

La classifica provvisoria

La classifica provvisoria dopo la prima puntata è la seguente: Vladimir Luxuria, Alessandra Drusian, Antonio Mezzancella, Massimo Di Cataldo, Roberta Bonanno, Mario Ermito e Giovanni Vernia, Matilde Brandi e Guendalina Tavassi, Raimondo Todaro, Andrea Agresti, Antonella Elia. Il regolamento prevede che al termine di ogni esibizione, nel corso delle varie puntate, tutti gli ospiti debbano sottoporsi ai voti della giuria, che ha il compito di valutarne le prestazioni con un voto che si somma a quello che ciascuno sfidante, esprimendo la propria preferenza, sceglie di assegnare a un concorrente rivale.

Anche quest'anno non ci saranno eliminazioni: grazie alla somma delle due votazioni alla fine di ogni trasmissione, sarà decretato il vincitore di puntata e sarà stilata una classifica parziale che porterà all'elezione del vincitore finale. A mostrare gli abbinamenti tra gli artisti e i personaggi che dovranno essere imitati nella settimana successiva, l'oramai nota slot machine. Tutti gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.