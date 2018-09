Tale e Quale Show, Antonella Elia imita (male) Malgioglio: il cantante commenta da casa

E' stata una delle imitazioni più divertenti di "Tale e Quale Show", quella di Antonella Elia. La frizzante showgirl si è esibita nell'esilarante 'Mi sono innamorato di tuo marito' di Cristiano Malgioglio, hit che ha letteralmente conquistato le classifiche durante la scorsa estate.

Un'interpretazione certamente molto simpatica, ma poco riuscita, considerato l'ultimo posto in classifica rifilato all'attrice. Sui social, invece, è arrivata la benedizione dello stesso Malgioglio: "A 'Tale e Quale Show' - scrive il cantautore su Twitter - Antonella Elia è stata molto ironica e molto divertente nella mia imitazione con mi sono innamoraro di tuo marito. Grazie perché mi ha regalato mille sorrisi". Un giudizio che forse vale più del primo posto in graduatoria.

Tale e Quale Show, la classifica della seconda puntata

A trionfare invece Roberta Bonanno, ex cantante di 'Amici', nella sua imitazione di Aretha Franlik, cantautrice e icona della musica gospel. Secondo e terzo posto per Alessandra Drusian, metà dei 'Jalisse', che si è esibita nei panni di Anna Oxa, e Mario Ermito, attore ed ex gieffino, in versione Tommaso Paradiso dei TheGiornalisti.