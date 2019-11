Tale e Quale Show, Francesco Monte è la rivelazione della nona edizione

Non è stato il vincitore del Torneo di Tale e Quale Show, che si è concluso ieri sera e che ha visto trionfare Antonio Mezzancella, eppure Francesco Monte può essere considerato la vera rivelazione di questa nona edizione del programma di Rai 1. Le sue esibizioni, sempre molto attese dal pubblico femminile, hanno saputo conquistare la giuria, gli ospiti che si sono alternati di volta in volta e gli spettatori sia in studio che a casa.

Le vittorie di Francesco Monte

Una rivelazione vocale che ha entusiasmato la giuria tanto da fargli conquistare la vetta della classifica più di una volta. È arrivato primo sia con l'interpretazione di 'Perfect' di Ed Sheeran che nei panni di John Legend cantando la hit 'All of Me', ma ha lasciato il segno anche con l'esibizione con 'Home' di Michael Bublé. Nel corso dell'ultima serata Giorgio Panariello gli ha detto: "Tu devi fare il cantante"; a lui ha fatto eco Vincenzo Salemme: "Per la prima volta nella mia vita sono d’accordo con Panariello”.

Il messaggio di ringraziamento

Ma Francesco Monte si è rivelato soprattutto un ragazzo gentile ed umile e così dopo l'ultima serata ha ringraziato quanti lo hanno accompagnato in questo percorso con un messaggio su Instagram. "Con questa carrellata di personaggi e di sfide affrontate volevo salutare e ringraziare tutti, staff, produzione, redazione e chi più ne ha più ne metta, per la splendida esperienza vissuta a #Talequaleshow. Ho avuto la fortuna di fare un percorso di crescita professionale oltre che umano e di scoprire questa “voce” che ho sempre tenuto per me ma che ho avuto il piacere di condividere con tutti voi grazie all’aiuto e il lavoro svolto con la mia splendida @dada_loi_ e la grande @emanuela_aureli. Semplicemente Grazie a tutti".