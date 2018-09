"Tale e Quale show" la parola ai giudici, Panariello: "Sono stato un po' titubante"

Manca pochissimo all'inizio della nuova edizione di Tale e Quale show che, quest'anno, oltre a nuovi concorrenti, avrà anche due nuovi giudici: Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Un comico toscano da una parte, un comico napoletano dall'altro, entrambi amici di Conti, entrambi molto amati dal pubblico.

In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, non senza punzecchiarsi a vicenda, Panariello e Salemme hanno svelato cosa li ha spinti ad accettare la proposta di Conti, calandosi nel ruolo di "giudici", che è nuovo per entrambi.

Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme: botta e risposta da ridere

"Era da tempo che Carlo mi chiedeva di farlo ma per motivi di lavoro non ero mai riuscito a incastrare tutto. Quest’anno c’è stata l’occasione perché sto girando una fiction ma non sono come Salemme che fa sempre il protagonista. Ho un ruolo minore e quindi ho tempo per fare altro", ha dichiarato con ironia Panariello. "Ma senti che vittima! Non è vero. Io faccio solo camei, partecipazioni... perché mi sono fatto anziano", è stata la replica - altrettanto scherzosa - del collega napoletano.

Panariello e Salemme: perché hanno detto sì

"Quando ho saputo che c’era anche Vincenzo, sono stato un po’ titubante. E ho chiesto a Carlo: 'Perché proprio Salemme?'", ha proseguito a questo punto il toscano, punzecchiando l'altro nuovo giudice di Tale e Quale Show. "Poi quando hai sentito che i dirigenti Rai e il pubblico facevano il tifo per me, allora hai detto va bene, perché ti conveniva... Seriamente, all’inizio ero un po’ spaventato dalla proposta di Carlo, perché non ho tanta esperienza di televisione. Poi quando ho saputo che c’era Giorgio ho detto: 'Allora lo faccio di corsa!'. Lui in tv è più esperto e più bravo di me e questo mi tranquillizza. Fra l’altro Giorgio è un bravissimo imitatore e quindi 'ci azzecca' in pieno con questo programma".

A parte gli scherzi, sia Panariello che Salemme si sono detti contenti di poter lavorare affianco, avendo come direttore d'orchestra il loro caro amico e collega Carlo Conti. A dividere Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, dietro al banco dei giurati sarà sempre la regina di Tale e Quale Show, Loretta Goggi.