Tale e Quale Show| Problema alle corde vocali per Guendalina Tavassi, Goggi: “Devi studiare”

Se la quarta puntata di Tale e Quale Show ha visto eccellere la straordinaria esibizione di Roberta Bonanno nei panni perfetti di Katy Perry, la coda della classifica ha avuto il nome di Guendalina Tavassi, in dichiarata difficoltà nell’interpretare Cher con il brano “Strong Enough”.

L’influencer romana ha accettato la sfida di impersonare l’artista americana, ma il risultato non è stato dei migliori, sia per la difficoltà del compito piuttosto arduo per una cantante non professionista, sia per un problema alle corde vocali.

La scarsa riuscita dell’imitazione di Guendalina Tavassi è stata sottolineata da Loretta Goggi che ha anche dato qualche consiglio alla concorrente in merito all’importanza dello studio del canto.





Tavassi imita Cher: il commento di Loretta Goggi

“Trucco perfetto, costume anche, ma ho trovato qualche momento un po' così”, ha affermato la giudice: "Devi studiare, l’edema alle corde vocali viene quando uno le usa un po’ così…” ha aggiunto ancora rispondendo alla dichiarazione di Guendalina che ha ammesso di avere qualche problema alla voce.

“Il potenziale c’è, bisogna studiare per coltivarlo”, ha poi concluso Loretta Goggi rivolgendosi alla concorrente, pronta a mettersi d’impegno nella settimana in cui, come da assegnazioni, dovrà interpretare Loredana Bertè.