Veronica Perseo vince 'Tali e Quali', ecco la classifica completa

E' Veronica Perseo la vincitrice di 'Tale e Quale Show nip', puntata speciale della trasmissione di Rai1 dedicata alle persone non famose. La studentessa 24enne originaia di Cagliari ha trionfato con una meravigliosa esibizione sulle note di 'Shallow' di Lady Gaga, ottendendo ben 98 punti. In seconda posizione, con 6 punti di stacco, Adonà Mamo nei panni di Maria Callas, favorito alla vittoria fino all'ultimo.

Chi è Veronica Perseo, vincitrice di Tale e Quale Show nip

Una performance impeccabile quella di Veronica, che si è 'arrampicata' con talento sulle note vertiginose del brano intepretato da Lady Gaga e Bradley Cooper nel film 'A Star is born'. Del resto è la musica è il centro della vita della ragazza, che si è diplomata proprio al Conservatorio e lavora nei pianobar. Oltre al canto, tra le sue passioni c'è anche il mare, come si evince dal suo profilo Instagram, dove condivide molti scatti in spiaggia.

Tolti i panni di Gaga, inoltre, Veronica ha un aspetto completamente diverso: lunghi capelli ricci di colore rosso fuoco e un viso dai lineamenti mediterranei, con grandi occhi scuri e labbra carnose. Pazzi di lei giurati e pubblico. Sui social network un'esplosione di complimenti da parte dei telespettatori a casa.

In basso, alcune foto di Veronica Perseo

La classifica di Tale e Quale Show nip: tutti i 'Tali e Quali'

1. Veronica Perseo – Lady Gaga

2. Adonà Mamo – Maria Callas

3. Claudio Sacco – Marco Masini

4. Armando Cesarano – Renato Zero

5. Cristian Pighi – Francesco Renga

6. Rita Palange – Gianna Nannini

7. Stella Grillo – Barbra Streisand

8. Alberto Pastorelli – Riccardo Cocciante

9. Valentina Caturelli – Alexia