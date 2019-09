Tale e Quale Show, vince Lidia Schillaci: la sua Lady Gaga convince tutti

Lidia Schillaci è la vincitrice della prima puntata di Tale e Quale Show, lo show del venerdì sera di Rai Uno condotto da Carlo Conti che vede personaggi famosi alle prese con le imitazioni di star della canzone italiane e straniere. A conquistare la vittoria è stata la cantante siciliana, che in passato ha affianco artisti come Eros Ramazzotti ed Elisa e si è esibita come vocalist con l’orchestra di Ballando con le stelle.

Lidia Schillaci ha cantato dal vivo “Shallow”, la canzone di Lady Gaga dal film “A star is born”, nella versione che la diva ha cantato all’ultima cerimonia degli Oscar, accompagnandosi al pianoforte. Lo stesso ha fatto Schillaci, trucca e vestita come Lady Gaga. Per lei è stato un vero trionfo, che l’ha portata in vetta alla classifica, davanti a Jessica Morlacchi nei panni di Ivana Spagna, in una performance molto coinvolgente.

Tale e Quale Show, le esibioni e la classifica della prima puntata

Buona anche la prestazione di Francesco Monte nei panni di Mahmood, che ha sorpreso un po’ tutti, come pure quella del cantante Agostino Penna che ha imitato Elton John e la sua “Rocket Man” cantando e suonando il pianoforte, e quella dell’imitatore David Pratelli nei panni del cantante Nino Ferrer.

Non è andata benissimo alla showgirl Sara Facciolini: la sua imitazione di Baby Ka non è stata tra le più applaudite ma ha ricevuto i commenti della stessa cantante, che era in studio ad ascoltarla, che ha ricordato come cantante e ballare insieme non sia una cosa facilissima.

Bene anche Tiziana Rivale, con la hit anni Ottanta “Bette Davis Eyes” di Kim Carnes, un brano e un’interpretazione veramente difficile. Flora Canto ha vestito i panni di Cristina D’Avena, portando un medley con le sigle dei cartoni animati più famosi e amati. Davide De Marinis ha interpretato Gianni Morandi e Eva Grimaldi ha mostrato grinta ed energia nei panni di Amanda Lear ma vocalmente la sua interpretazione di “Tomorrow” non è stata entusiasmante. Il duo Gigi e Ros ha convinto con l’imitazione dei Righiera e del loro classico “L’estate sta finendo”.

Questa la classifica finale della prima puntata di Tale Quale Show, con tutte le esibizioni più votate, dalla prima all’ultima:

1. Lidia Schillaci – Lady Gaga

2. Jessica Morlacchi – Ivana Spagna

3. Agostino Penna – Elton John

4. Francesco Monte – Mahmood

5. Gigi & Ross – Righeira

6. Tiziana Rivale – Kim Carnes

7. Davide De Marinis – Gianni Morandi

8. David Pratelli – Nino Ferrer

9. Flora Canto – Cristina D’Avena

10. Eva Grimaldi – Amanda Lear

11. Sara Facciolini – Baby K

12. Francesco Pannofino – Barry White

Ci vediamo venerdì prossimo sempre alle 21.25 su #Rai1 #taleequaleshow pic.twitter.com/beqh5Di3uk — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 13, 2019

Tale e Quale Show, le esibizioni della seconda puntata

L’appuntamento è per venerdì prossimo, con una nuova puntata di Tale e Quale Show e nuove esibizioni per i dodici cantanti in gara e già si prefigurano momenti interessanti a giudicare dall’elenco dei numeri in programma:

Flora Canto – Syria

Francesco Pannofino -Drupi

Sara Facciolini – Emma Marrone

Lidia Schillaci – Giorgia

Gigi & Ross – Ermal Meta & Fabrizio Moro

Francesco Monte – Tommaso Paradiso

Tiziana Rivale – Adele

Eva Grimaldi -Milva

Agostino Penna -Gaetano Curreri

Davide De Marinis – J Ax

Jessica Morlacchi – Donna Summer

David Pratelli – Jarabe De Palo