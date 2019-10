Tale e Quale Show, Agostino Penna e Sara Facciolini vincono la quarta puntata

La quarta puntata di ‘Tale e Quale Show 2019’ di venerdì 4 ottobre, aperta nel ricordo dei poliziotti uccisi ieri a Trieste, ha decretato la vittoria di Agostino Penna e Sara Facciolini, entrambi in vetta alla classifica finale con il punteggio di 68 punti.

Due performance intense quelle regalate dai concorrenti del programma condotto da Carlo Conti nel venerdì sera di Rai Uno, capaci di commuovere il pubblico, colpire la giuria ed entusiasmare gli utenti social: Penna è stato il commovente interprete di Caruso nei panni di Lucio Dalla, mentre Sara Facciolini ha impersonato nelle fattezze e nella voce Loredana Bertè con il brano Dedicato. Il risultato della serata di Tale e Quale Show assicura così una grande soddisfazione per entrambi: per Agostino, grande rivelazione dello show puntata dopo puntata, premiato dalla giuria, e per Sara,votata dagli altri concorrenti, che ha finalmente raccolto i frutti del suo lavoro dopo i bassi voti ottenuti nelle scorse settimane.









Tale e Quale Show, la classifica finale della quarta puntata

Di seguito, la classifica finale della quarta puntata di Tale e Quale Show in onda venerdì 4 ottobre 2019:

1- Sara Facciolini e Agostino Penna

3- Tiziana Rivale

4- Gigi e Ross

5- Davide De Marinis

6- Jessica Morlacchi

7- David Pratelli

8- Flora Canto

9- Francesco Pannofino

10- Lidia Schillaci

11- Francesco Monte

12- Eva Grimaldi

Con lo stesso punteggio nella classifica finale vincono questa puntata #SaraFacciolini / @LoredanaBerte e #AgostinoPenna / #LucioDalla 🎊

Un podio meritato? 👀

Ci vediamo venerdì prossimo!#taleequaleshow pic.twitter.com/2uo6SfY1MO — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) 4 ottobre 2019





Tale e Quale Show, gli abbinamenti della prossima puntata

Come di consueto, Carlo Conti ha anticipato le performance che i concorrenti sono chiamati a eseguire nella prossima puntata di venerdì 11 ottobre, come sempre, rigorosamente dal vivo:

Davide De Marinis – Vasco Rossi

Sara Facciolini – Cher

David Pratelli – Giorgio Gaber

Jessica Morlacchi – Mina

Eva Grimaldi – Boney M

Francesco Monte – Rag’n Bone Man

Tiziana Rivale – Caterina Caselli

Lidia Schillaci – Alessandra Amoroso

Gigi & Ross – Cochi & Renato

Francesco Pannofino – John Belushi

Flora Canto – Orietta Berti

Agostino Penna – Dionne Warwick