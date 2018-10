Tale e Quale Show | Roberta Bonanno vince la quarta puntata, giudici entusiasti: “Pazzesca”

E’ Roberta Bonanno la vincitrice della quarta puntata di ‘Tale e Quale Show’.

La cantante che alla fine della scorsa puntata si trovava in un avvincente testa a testa con Alessandra Drusian, ha letteralmente lasciato senza parole i giudici e il pubblico del programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti, grazie ad una riuscitissima imitazione di Katy Perry.

La bellissima interpretazione di “Fireworks” della cantante californiana è stata considerata impeccabile soprattutto da Loretta Goggi che si è complimentata con la 33enne milanese per ogni dettaglio, dalla voce alla gestualità, comprese le sue gambe esaltate dal costume di scena e giudicate bellissime.

“Strepitosa”, il commento di Vincenzo Salemme e anche Giorgio Panariello non ha potuto fare altro che unirsi al coro di complimenti nei confronti di Roberta Buonanno che ha guadagnato 57 punti nella classifica provvisoria.







Tale e Quale Show, la classifica della quarta puntata

Al secondo posto si è piazzata Vladimir Luxuria che ha interpretato Renato Zero sulle note di “Mi vendo”; terzo con 45 punti, Giovanni Vernia con il suo Mick Jagger in “Satisfaction”.

Ultimo posto, invece, per Guendalina Tavassi, in difficoltà nell’interpretare Cher con il brano “Strong Enough”.

Di seguito, la classifica completa della quarta puntata di Tale e Quale Show. L’appuntamento è per venerdì prossimo, per la quinta puntata dello show che vedrà come ospite e quarto giudice Antonella Clerici.

Classifica finale! Si aggiudica questa puntata @roberta_bonanno 🎆

Vittoria meritata?

A venerdì prossimo! 😉#taleequaleshow pic.twitter.com/6BNUeyrW28 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) 5 ottobre 2018