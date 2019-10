Tale e Quale Show, quinta puntata: torna Gabriele Cirilli, ma in giuria

Sempre più agguerrita la gara fra i 13 artisti che ogni venerdì, a 'Tale e Quale Show', portano sul palco incredibili interpretazioni dei big della musica italiana e internazionale. L'11 ottobre, alle 21.25 in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, la quinta puntata.

Una serata in cui tutti dovranno dare ancora di più il meglio di se stessi, dato che tra una settimana sarà proclamato il 'Campione di Tale e Quale Show 9'. Insomma, i punti a disposizione sono sempre di meno e, dunque, bisognerà giocarsi al meglio le proprie carte non solo per la vittoria di questo torneo, ma anche per classificarsi al meglio per il prosieguo di 'Tale e Quale Show'. Già, perché insieme al vincitore o alla vincitrice, i migliori di questa nona edizione sfideranno i migliori delle precedenti edizioni nelle restanti 3 puntate (dalla settima alla nona): in palio il titolo di 'Campione di Tale e Quale Show 2019'.

Tale e Quale Show, la classifica provvisoria

Nulla è ancora deciso: la classifica di puntata in puntata ha sempre fatto registrare repentini cambi di posizione e, dunque, tutto è ancora in gioco. Ricapitolando in breve, la scorsa settimana c'è stato un ex aequo al primo posto dove si sono classificati Sara Facciolini-Loredana Berté e Agostino Penna-Lucio Dalla, seguiti da Tiziana Rivale-Tina Turner. La classifica provvisoria a questo punto vede in testa in ordine Agostino Penna, Tiziana Rivale, Gigi & Ross, Lidia Schillaci, Davide de Marinis, Jessica Morlacchi, Francesco Monte, Flora Canto, Sara Facciolini, David Pratelli, Francesco Pannofino ed Eva Grimaldi.

Tale e Quale Show, i big della quinta puntata

Flora Canto se la vedrà con Orietta Berti, Sara Facciolini andrà a caccia della riconferma con Cher, Eva Grimaldi ricorderà la musica disco dei Boney M., Jessica Morlacchi avrà le sembianze di Mina, Lidia Schillaci sarà Alessandra Amoroso, Davide de Marinis interpreterà Vasco Rossi, Tiziana Rivale si metterà alla prova con Caterina Caselli, Gigi & Ross imiteranno Cochi e Renato (il voto sarà uno solo per entrambi), Francesco Monte vestirà i panni di Rag'n'Bone Man, Francesco Pannofino onorerà il mito di John Belushi, Agostino Penna proverà a restare in testa alla classifica con Dionne Warwick e David Pratelli celebrerà la canzone-teatro di Giorgio Gaber.

Tale e Quale Show, la giuria: arriva Gabriele Cirilli

I 13 concorrenti saranno sorvegliati speciali di Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, i tre giurati del programma, che in questa quinta puntata vedrà anche la presenza dell'attore e comico Gabriele Cirilli, una vecchia conoscenza di 'Tale e Quale Show', dove per anni si è messo alla prova con le sue 'missioni impossibili'. Al termine di ogni esibizione, nel corso delle varie puntate, tutti gli ospiti si sottoporranno ai voti della giuria, che avrà il compito di valutarne le prestazioni con un voto che si sommerà a quello che ciascuno sfidante, esprimendo la propria preferenza, sceglierà di assegnare a un concorrente rivale.

Fondamentale per la riuscita di un varietà come 'Tale e Quale Show', il dietro le quinte, composto da un team di professionisti che segue con passione e competenza tutti i 12 protagonisti del programma che, per arrivare al risultato finale, si mettono letteralmente nelle mani di costumisti, truccatori, parrucchieri e vocal coach, oramai divenuti volti noti al grande pubblico: Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci insieme alla 'actor coach' Emanuela Aureli.