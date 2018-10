Tale e Quale Show, Mezzancella canta Eros Ramazzotti e vince di nuovo

La quinta puntata di Tale e Quale Show ha visto trionfare nuovamente Antonio Mezzancella. Dopo il successone dell’imitazione di Claudio Baglioni, stavolta Mezzancella si è calato nelle vesti di Eros Ramazzotti, convincendo tutti e superando Massimo Di Cataldo in versione Ed Sheeran.

La sua esibizione sulle note di “Un angelo disteso al sole” ha fatto breccia ed è stata votata come la migliore della serata. Apprezzato da Giorgio Panariello e da Loretta Goggi, Mezzancella ha ricevuto il plauso anche di Vincenzo Salemme “(Grandioso”) e Antonella Clerici (“Sensazionale”), quarto giudice della puntata e prossima conduttrice di “Portobello”, in tv dal 27 ottobre.

Tale e Quale Show 2018, la classifica della quinta puntata

Domina quindi Antonio Mezzancella con 76 punti, seguito da Massimo Di Cataldo (che ha interpretato “Perfect” di Ed Sheeran) con 72 punti e da Mario Ermito, terzo con 57 punti e la sua interpretazione di Luciano Ligabue.

Quarto posto a Alessandra Drusian con “Someone like you” di Adele (53 punti), quinti a pari merito Andrea Agresti-Simon Le Bon e Giovanni Vernia-Marco Mengoni. Pareggio anche per il sesto posto da Roberta Bonanno (“Stupida” di Alessandra Amoroso) e Vladimir Luxuria (“Ciao, amore ciao” di Dalida). Ultime Guendalina Tavassi in versione Loredana Berté, Antonella Elia come Arisa e Matile Brandi come Viola Valentino. Chiude Raimondo Todaro, che ha cantato e ballato come John Travolta.

Vince la quinta puntata @antomezzancella! 🎉

Possiamo dire vittoria meritata?

Ci vediamo venerdì prossimo! 😉#taleequaleshow pic.twitter.com/gcDcLTilBc — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) 12 ottobre 2018

Tale e Quale Show, le assegnazioni della sesta puntata

Ecco il programma delle esibioni dei concorrenti per la prossima puntata di Tale e Quale Show, in onda il 19 ottobre:

Antonella Elia – Rita Pavone

Guendalina Tavassi – Bianca Atzei

Antonio Mezzancella – Edoardo Bennato

Roberta Bonanno – Tina Turner

Andrea Agresti – Caterina Caselli

Giovanni Vernia – Bono

Matilde Brandi – Cindy Lauper

Massimo Di Cataldo – Fabio Rovazzi

Vladimir Luxuria – Ivan Cattaneo

Raimondo Todaro – Fabio Concato

Mario Ermito – Miguel Bose

Alessandra Drusian -Annie Lennox