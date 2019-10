Tale e Quale Show, Davide De Marinis in versione Vasco Rossi vince la quinta puntata

Davide De Marinis è il vincitore della quinta puntata di Tale e Quale Show. Il podio per il cantante è arrivato grazie all'imitazione di Vasco Rossi con "Senza parole", la più votata dalla giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme (e Gabriele Cirilli come quarto giudice). Dietro di lui si è piazzata Jessica Morlacchi con una coinvolgente interpretazione di "Vorrei che fosse amore" di Mina. Terzo posto per Agostino Penna e la sua "sfida impossibile": interpretare Dionne Warwick e cantare "I'll never fall in love again". Seguono Flora Canto, che ha imitato Orietta Berti (presente in studio come ospite a sorpresa), Francesco Monte, nei panni di Ran'n'Bone Man per cantare "Human", Lidia Schillaci con "Comunque andare" di Alessandra Amoroso, e Davide Pratelli con "Destra-Sinistra" di Giorgio Gaber.

Ottavo posto a pari merito invece per Eva Grimaldi (nei panni di Bobby Farrell dei Boney M.) e Tiziana Rivale (che ha cantato come Caterina Caselli) e ex aequo anche per Gigi&Ross che hanno imitato Cochi e Renato e la loro "Canzone intelligente" e Francesco Pannofino, che ha vestito i panni di John Belushi in "Everybody needs somebody to love". Ultimo post per Sara Facciolini e la sua imitazione di Cher.

Vince questa puntata @deMarinis_Real! 🎊

Siete d'accordo con la classifica finale?

Ci vediamo venerdì prossimo 🌃#taleequaleshow

Tale e Quale Show, la classifica finale dopo la quinta puntata

Questa la classifica finale al termine della quinta e penultima puntata di Tale e Quale Show:

1 Agostino Penna, 314 punti

2 Davide De Marinis, 264 punti

3 Jessica Morlacchi, 256 punti

4 Lidia Schillaci, 253 punti

5 Tiziana Rivale, 250 punti

6 Gigi e Ross, 240 punti

7 Francesco Monte, 236 punti

8 Flora Canto, 216 punti

9 David Pratelli 188 punti

10 Eva Grimaldi, 174 punti

11 Sara Facciolini, 173 punti

12 Francesco Pannofino, 170 punti

Tale e Quale Show, le imitazioni della sesta puntata

Venerdì 18 ottobre andrà in onda la sesta puntata di Tale e Quale Show, per un'altra serata all'insegna della musica e dello spettacolo.

Ecco l'elenco delle imitazioni che vedremo: Tiziana Rivale sarà Anastacia, Francesco Pannofino interpreterà Louis Armstrong, Flora Canto imiterà Anna Oxa, Lidia Schillaci si confronterà con Maria Callas, Agostino Penna sarà Fausto Leali, Gigi&Ross vestiranno i panni dei due "capitani coraggiosi" Claudio Baglioni e Gianni Morandi, Eva Grimaldi sarà Sophia Loren, Jessica Morlacchi imiterà Malika Ayane, Davide Pratelli porterà in scena Adriano Celentano, Francesco Monte vestirà i panni di Michael Bublé e Davide De Marinis si esiberà come Lucio Dalla.