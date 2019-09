Tale e Quale Show, Francesco Monte vince con un'esibizione "Perfect"

Francesco Monte si aggiudica la vittoria della terza puntata di Tale e Quale Show, lo show del venerdì sera condotto da Carlo Conti su Rai 1. La sua imitazione del brano Perfect del cantautore britannico Ed Sheeran ha sorpreso tutti. Somigliante nella voce e anche nel trucco caratterizzato dalla tipica chioma rossa/arancione. Standing ovation per l'ex tronista sia dal pubblico che dalla giuria. Monte è stato il terzo concorrente ad esibirsi ieri sera subito dopo Agostino Penna che ha interpretato Gipsy King e Tiziana Rivale che con la sua voce ha omaggiato una giovanissima Patty Pravo. Anche per quest'ultima il pubblico si è alzato in piedi ad applaudire.

Tale e Quale Show, le esibioni e la classifica della terza puntata

Bene Jessica Morlacchi, più per il trucco che per il timbro nella sua interpretazione di Incancellabile di Laura Pausini; non benissimo per Sara Facciolini concentrata più sul ballo che sul canto nella sua esibizione di J Lo con On the Floor. Voce impeccabile quella di Lidia Schillaci che ha incantato la platea con Gli ostacoli del cuore di Elisa, anche se per nulla somiglianze nelle fattenze.

Diverte David Pratelli con due canzoni di Pippo Franco, presente dietro le quinte e poi salito sul palco assieme all'imitatore. Bene anche Flora Canto alla prese con il brano di Anna Tatangelo, Essere una donna; riuscitissimo omaggio quello di Francesco Pannofino a Fred Buscaglione. Molto simile nel trucco, meno nella voce, Eva Grimaldi che ha interpretato la pantera nera, Grace Jones. Impeccabile Davide de Marinis con Capitano uncino di Edoardo Bennato. A dir poco esilarati Gigi & Ross trasformati in Ornella Vanoni e Gino Paoli, con un'imitazione della cantante milanese che ha permesso al duo comico di finire al terzo podio della classifica della giuria. Una giuria che nella serata di ieri ha visto come quarto giudice, accanto a Vincenzo Salemme, Loretta Gocci e Giorgio Panariello, l'attore e presentatore Max Giusti.



Questa la classifica finale della terza puntata di Tale Quale Show:

1 – Francesco Monte;

2 – Agostino Penna;

3 – Tiziana Rivale;

4 – Davide De Marinis;

5 – Lidia Schillaci;

6 – Jessica Morlacchi;

7 – Gigi e Ross, Francesco Pannofino;

9 – Flora Canto;

10 – Eva Grimaldi;

11 – Sara Facciolini;

12 – David Pratelli.

Tale e Quale Show, le esibizioni della terza puntata

L’appuntamento è per venerdì prossimo, con una nuova puntata di Tale e Quale Show e nuove esibizioni per i dodici cantanti in gara:

Agostino Penna - Lucio Dalla;

Tiziana Rivale - Tina Turner;

Francesco Monte - Cesare Cremonini;

Jessica Morlacchi - Celine Dion;

Sara Facciolini - Loredana Berté;

Lidia Schillaci - Stevie Wonder;

David Pratelli - Christian De Sica;

Flora Canto - Olivia Newton-John;

Francesco Pannofino - Paolo Conte;

Gigi e Ross - Tiziano Ferro e Fabri Fibra;

Eva Grimaldi - Alice;

Davide De Marinis - Achille Lauro.