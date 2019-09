Tale e Quale Show, i big della terza puntata. Max Giusti è il quarto giudice

Continua ed entra sempre più nel vivo la gara fra i 13 concorrenti famosi che devono interpretare i big della musica italiana e internazionale. Venerdì 27 settembre, in diretta su Rai1 dalle 21.25, la terza puntata di 'Tale e Quale Show', condotto da Carlo Conti, che anche quest'anno si conferma leader del prime time in termini di ascolti.

La seconda puntata è stata vinta da Agostino Penna: la sua 'Chiedi chi erano i Beatles' del leader degli Stadio Gaetano Curreri ha avuto la meglio su tutti (seconda piazza per Gigi & Ross-Ermal Meta e Fabrizio Moro e terza posizione per Lidia Schillaci-Giorgia).

Tale e Quale Show, gli abbinamenti della terza puntata

Chi riuscirà a trionfare in questo terzo appuntamento? Gli abbinamenti sono davvero intriganti e promettono non solo grande spettacolo, ma anche parecchie emozioni. Flora Canto sarà alle prese con Anna Tatangelo, Sara Facciolini imiterà Jennifer Lopez, Eva Grimaldi vestirà i panni di Grace Jones, Jessica Morlacchi avrà le sembianze di Laura Pausini, Lidia Schillaci se la vedrà con Elisa, Davide de Marinis sarà Edoardo Bennato, Tiziana Rivale si metterà alla prova con Patty Pravo, Gigi & Ross si trasformeranno in Ornella Vanoni e Gino Paoli (il voto sarà uno solo per tutti e due), Francesco Monte interpreterà Ed Sheeran, Francesco Pannofino ricorderà il mito swing di Fred Buscaglione, Agostino Penna tenterà il bis con i Gipsy Kings e David Pratelli proporrà Pippo Franco.

Tale e Quale Show, la classifica

La classifica provvisoria vede ora in testa Agostino Penna, seguito da Lidia Schillaci e Gigi & Ross. E poi Davide de Marinis, Jessica Morlacchi, Tiziana Rivale, Francesco Monte e David Pratelli (con gli stessi punti), Flora Canto, Sara Facciolini, Eva Grimaldi e Francesco Pannofino. Ovviamente, i punti di differenza sono pochi e, dunque, è possibile già in questa terza puntata una vera rivoluzione. Come da prassi, tutte le 12 interpretazioni saranno dal vivo accompagnate dall'orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

A giudicare gli artisti, come sempre Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Quarto giurato, per l'occasione, l'attore e conduttore Max Giusti. Al termine di ogni esibizione, nel corso delle varie puntate, tutti gli ospiti si sottoporranno ai voti della giuria, che avrà il compito di valutarne le prestazioni con un voto che si sommerà a quello che ciascuno sfidante, esprimendo la propria preferenza, sceglierà di assegnare a un concorrente rivale.

Il dietro le quinte ricopre un ruolo fondamentale per il varietà: un team di professionisti, composto da costumisti, truccatori, parrucchieri e coreografi, segue per tutta la settimana le evoluzioni dei 13 artisti, insieme ai vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, e alla actor coach Emanuela Aureli.