Tale e Quale Show, Luca Argentero quarto giudice

Tutto pronto per la nona puntata di Tale e Quale Show, il varietà di punta di Rai 1 condotto da Carlo Conti, in onda venerdì 9 novembre alle 21.25. I 12 big del torneo dei campioni iniziato una settimana fa saranno protagonisti di nuove incredibili imitazioni dei grandi nomi della musica nazionale e internazionale. L'obiettivo, come sempre, resta quella di portare a casa più punti possibili per vincere il titolo di Campione di Tale e Quale Show 2018 che sarà assegnato nella finalissima del 23 novembre.

Per raggiungere questo risultato, nel corso di quest'appuntamento dovranno convincere la giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Tutti e tre saranno affiancati da un giudice d'eccezione: l'attore Luca Argentero. Sarà inoltre una serata speciale, dedicata all'Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro).

La prima classifica provvisoria vede in testa Roberta Bonanno, trionfatrice dell'ottava puntata grazie a una straordinaria interpretazione di Amy Winehouse. Sul podio anche Antonio Mezzancella e Andrea Agresti. Ma ovviamente si è solamente all'inizio di questa seconda tranche del programma e dunque già a partire da questo nuovo appuntamento potrebbero esserci grandi e inaspettati ribaltoni.

Ecco in quali big dovranno riportare sul palco i 12 artisti: Andrea Agresti si trasformerà in Roby Facchinetti, Valeria Altobelli avrà le sembianze di Gigliola Cinquetti, Federico Angelucci sarà Liza Minnelli, Filippo Bisciglia ricorderà Rino Gaetano, Roberta Bonanno vestirà i panni di Gloria Gaynor, Massimo Di Cataldo si metterà alla prova con Riccardo Fogli, Alessandra Drusian diventerà Loretta Goggi, Vladimir Luxuria si scatenerà con Caparezza e Alessia Macari con Sabrina Salerno, Antonio Mezzancella sarà impegnato con Tiziano Ferro, Annalisa Minetti se la vedrà con Pink e Giovanni Vernia con Bruno Mars.

Non mancherà come di consueto lo spazio dedicato agli imitatori del web. Anche in quest'ottava edizione di Tale e Quale Show sono fondamentali i reparti trucco, parrucco e costumi, che vedono impegnati quotidianamente grandi professionisti del settore, le coreografie, che accompagnano le varie esibizioni del programma, i vocal coach - Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci - e la actor coach Emanuela Aureli.

In termini di regolamento, da ricordare che al termine di ogni esibizione, nel corso delle varie puntate, i protagonisti si sottopongono ai voti della giuria, che ha il compito di valutarne le prestazioni con un voto che si somma a quello che ciascun sfidante, esprimendo la propria preferenza, sceglie di assegnare a un concorrente rivale.