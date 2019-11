Tale e Quale Show, standing ovation per Lidia Schillaci che vince con la sua Edith Piaf

Un’interpretazione di Edith Piaf straordinaria quella realizzata da Lidia Schillaci che ha trionfato nell’ottava puntata di Tale e Quale Show in onda venerdì 1° novembre, seconda serata dedicata al Torneo dei Campioni.

La sua esibizione tutt’altro che semplice e comunque perfetta ha incantato il pubblico che l’ha premiata con una standing ovation e colpito la giuria che, insieme al quarto giurato della serata Nino Frassica, ha inserito Lidia Schillaci al primo posto della propria classifica personale. Impressionata dalla sua bravura anche l’ospite Rita Pavone che le ha riservato il premio speciale di bel 10 punti.

Praticamente sembrava di sentire l’originale Bravissima Lidia!



E di una difficoltà non da poco , cantare in francese nel modo particolare in cui cantava Edith Piaf

#taleequaleshow