Fedez e le veline "che hanno fatto cose poco edificanti": la replica di Costanza Caracciolo

Le critiche alle Veline fatte su Instagram sono valse a Fedez il quinto Tapiro d'Oro. Il cantante è stato raggiunto dall'inviato di Striscia la Notizia, che gli ha consegnato il simbolico riconoscimento e lo ha convinto a ritrattare quanto affermato.

"Le vostre figlie avevano il sogno di diventare veline o entrare al Grande Fratello, per riuscirci dovevano fare cose poco edificanti...", aveva detto il cantante su Instagram. Dichiarazioni sulle quale ora Fedez ha fatto marcia indietro. Staffelli ha mostrato a Fedez l'elenco delle ragazze che sono state Veline nel programma di Canale 5 chiedendogli di indicare quali fra di loro si sarebbe comportata come da lui descritto. "Probabilmente generalizzare è stato sbagliato", ha ammesso il cantante.

"Non penso di essermi inventato nulla, nel senso che in televisione ci siano stati sistemi clientelari in cui bisogna fare favori a destra e a manca. Probabilmente generalizzare è stato sbagliato, però rimane il fatto che può essere successo, nella storia della tv, che qualcuno abbia fatto favori o cose poco edificanti per andare in televisione…"

Fedez ha ribadito che non era sua intenzione "offendere nessuna delle ragazze qui citate, il discorso non verteva sulle veline in sé. Parlo di un mondo televisivo".

Fedez critica le Veline, la replica di Costanza Caracciolo

Le parole del cantante hanno suscitato la sdegnata reazione di Costanza Caracciolo. Sulla pagina Facebook ufficiale di Striscia è infatti comparso tra i commenti al video dell'incontro tra Fedez e Stafelli quello dell'ex velina, che non le ha mandate certo a dire.

"Ancora nel 2019 utilizzano il termine 'veline' ingiustamente per identificare un altro genere di donne, che con ognuna di noi non ha niente a che vedere!", ha commentato Costanza Caracciolo, accompagnando il commento da diversi emoticon con il pollice verso.

La showgirl ha poi replicato anche al commento di un utente: "Purtroppo te come tanti altri siete ignoranti continuate ad 'ignorare' il termine e il ruolo che rivestono le 'veline'. Feste, calciatori e vita frivola: hai mai vissuto con una velina? Conosci una velina? Hai mai passato un giorno da velina? 'Potevate andare in biblioteca?' Pensi ancora che l’abito faccia davvero il Monaco? Preferisco essere accostata a tutto ciò che hai detto altre 100 mila volte, che a morire da 'ignorante'".