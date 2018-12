Tapiro social per Wanda Nara: le veline di Striscia e la consegna (speciale) alla moglie di Icardi

Stasera sui profili Instagram, Facebook e Twitter di "Striscia la notizia" alle ore 20.00, le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva consegnano il primo Tapiro social a Wanda Nara, per gli orologi di lusso regalati dal marito Mauro Icardi ai compagni dell’Inter. Di solito si parla di "consegna del Tapiro d’Oro", ma questa sera per la prima volta non sarà Valerio Staffelli a comparire a Striscia la Notizia nelle vesti di tapiroforo, bensì appunto le due Veline. Anche se bisognerà aspettare stasera per capire meglio di cosa si tratta, sui profili social del programma di Antonio Ricci è possibile vedere le prime immagini della consegna del nuovo "animaletto".

La motivazione, come detto, è legata agli orologi di lusso che il bomber nerazzurro Mauro Icardi ha regalato nei giorni scorsi ai compagni dell'Inter per averlo aiutato a vincere la classifica dei marcatori nello scorso campionato. Icardi non ha badato a spese: sono stati 34 i Rolex regalati ai suoi compagni di club.



Il regalo di Icardi ai suoi compagni di squadra | Foto Instagram

Lo scorso 18 ottobre, Wanda Nara aveva ricevuto un altro Tapiro d'Oro, stavolta in versione "classica", consegnatole da Valerio Staffelli. Un altro particolare "riconoscimento" per la moglie e agente dell’attaccante nerazzurro, dopo la vicenda con l’ex marito Maxi Lopez. La donna rischiava 4 mesi di carcere per aver condiviso sui social (secondo l'accusa) alcuni dati personali dell’ex marito. La showgirl argentina, con un post del 22 giugno 2015, sempre secondo l'accusa avrebbe violato la privacy di Lopez e lo avrebbe danneggiato durante le operazioni di calciomercato del giugno 2015. Intercettata a Milano da Valerio Staffelli, Nara aveva negato di aver diffuso il numero di telefono di Lopez dicendo: "Vince sempre la verità".

Dopo un lungo inseguimento per la città, Staffelli si era accorto che Wanda Nara aveva abbandonato il Tapiro. Per questa vicenda Wanda Nara è stata assolta. Non pubblicò i dati personali dell'ex marito Maxi Lopez: a stabilirlo è stata una sentenza del tribunale di Milano. I giudici della seconda sezione penale hanno dato ragione all'imputata, assistita dall’avvocato Giuseppe Di Carlo, perché "non c’è prova che sia stata lei l’autrice dei post e nemmeno che abbia arrecato un danno a Lopez". Per questo è stata assolta con la formula della vecchia insufficienza di prove (articolo 530 comma 2).