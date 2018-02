'Droga sull'Isola', Alessia Marcuzzi senza filtri: "Eva Henger ha sbagliato momento”

Striscia la notizia tampina l’Isola dei Famosi e i personaggi che vi hanno messo piede lasciando impronte di polemiche e discussioni.

Dopo Eva Henger, Francesco Monte e il triangolo sospetto con la ex Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, è toccato ad una ‘attapirata’ Alessia Marcuzzi ricevere il Tapiro d’oro.

Motivo dell’omaggio del tg satirico è stata la discussione che la conduttrice ha avuto con Eva Henger dopo che l’ex naufraga aveva denunciato l’uso di sostanze stupefacenti da parte di Francesco Monte.

“Non ho aggredito Eva, ho detto che secondo me ha sbagliato il momento in cui dirlo” ha detto la Marcuzzi a Valerio Staffelli: “A me ha dato fastidio che lo abbia detto dopo che Francesco Monte l’aveva nominata, non subito. Io sono una persona vera, non riesco a fingere. In vita mia non ho mai fumato nemmeno una sigaretta, sono contraria alle droghe”.

Al momento la questione della presunta droga portata e consumata sull’Isola resta sospesa tra accuse che non possono essere provate (secondo quanto affermato da Alessia Marcuzzi nel corso della puntata del 5 febbraio) e il ritorno in Italia di Francesco Monte che ieri ha rilasciato un videomessaggio per spiegare la sua posizione rispetto al caso.

Se si arriverà mai all’accertamento della verità non è dato sapere: di certo i motivi per continuare a discuterne non mancano.