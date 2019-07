Tax Credit audiovisivo, per i produttori le risorse non bastano: in allarme ‘Il Paradiso delle Signore’

Allarme Tax Credit nel mondo dell’audiovisivo. Secondo quanto denunciano vari produttori televisivi e cinematografici, le risorse messe a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali sarebbero insufficienti. Senza la certezza di ottenere i fondi spettanti dal tax credit, infatti, c’è il rischio di non riuscire a far partire produzioni previste.

Sos Tax Credit audiovisivo

Il Tax Credit costituisce ormai “strutturalmente” il 25% della produzione audiovisiva nazionale. La perdita del beneficio provocherebbe dunque gravi conseguenze per le società di produzione televisiva e metterebbe in pericolo la consegna del prodotto e il rispetto dei palinsesti. L’interruzione di serie tv e film diventerebbe un problema sul versante occupazionale e dell’indotto. Allarme in tal senso anche per ‘Il Paradiso delle Signore’, esempio di lunga serialità prodotta da Aurora Tv e in onda nel pomeriggio di Rai Uno con grande successo di pubblico. L'inizio delle riprese per la nuova stagione è previsto per i primi giorni d`agosto e il lavoro coinvolgerebbe 8 mesi di set per tecnici e masteranze.

La proposta di cambiamento di Anica e Apa

Per risolvere la situazione, si sono messe al lavoro l`Anica e l`Apa, associazioni di settore che studiano una proposta di cambiamento del tax credit da inviare al Mibac entro la prossima settimana. Al centro della questione l’agevolazione di nuovi successivi investimenti. Al momento per il 2019 ci sarebbero a disposizione 124 milioni di euro per il tax credit nel cinema e 97 per quello a vantaggio delle società di produzione televisiva, mentre le richieste del mondo del cinema pesano per 140 milioni e per 113 per l`audiovisivo. Al Mibac dunque le imprese chiedono così un finanziamento straordinario, circa 100 milioni di euro il "deficit" di risorse necessarie.

Di tutta risposta, il Ministero avrebbe chiesto alle imprese di trovare un accordo per arrivare a una soluzione condivisa per una revisione del meccanismo del tax credit, prioritaria rispetto all’arrivo di nuove dotazioni.