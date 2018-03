I Telegatti tornano in tv: tutte le informazioni sulla nuova edizione

I nostalgici della tv italiana saranno contenti di sapere che a dieci anni esatti dall’ultima volta verranno nuovamente assegnati i Telegatti.

Ad annunciare il ritorno del Gran Premio Internazionale della Televisione che a partire dal 1971 ha attribuito il riconoscimento ai protagonisti della tv italiana, è stato il direttore del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali durante la conferenza stampa sul libro "Il Telegatto - Storia del premio più amato dalle star" dedicato alla manifestazione.

"Siamo felici e molto emozionati di tornare con i Telegatti dopo dieci anni. Ce lo chiedevano i lettori, ce lo chiedevano le star, e finalmente possiamo rivelare che l'amata manifestazione si svolgerà nell'autunno di quest'anno a Milano con grandi ospiti” - ha dichiarato Vitali - “In questo decennio molte cose sono cambiate nella nostra tv, nelle nostre abitudini e nel nostro pubblico, che oggi è ancora più esteso grazie al web e ai social. Naturalmente la venticinquesima edizione dei Telegatti terrà conto anche di questo. Nei prossimi mesi sveleremo nuovi dettagli del premio: invitiamo tutti gli appassionati a seguirci attraverso le prossime fasi".

La storia del Telegatto

Nato nel 1971 ma andato in onda in tv per la prima volta nel 1984 con il nome di Gran Premio Galà della Tv, il Telegatto è un premio deciso dalla giuria popolare dei lettori di Tv Sorrisi e Canzoni, e dunque non da esperti e addetti ai lavori inseriti nel mondo dello spettacolo.

Proprio per questa caratteristica il Telegatto è uno dei riconoscimenti più ambiti dai protagonisti della televisione, della musica e del cinema. L'ultima edizione fu condotta da Pippo Baudo e Michelle Hunziker nel 2008.