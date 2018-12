Telethon ricorda Frizzi: l’omaggio di Antonella Clerici e la commozione di Carlotta Mantovan

Esattamente un anno fa, dal palco di Telethon, Fabrizio Frizzi rassicurò i telespettatori sulle sue condizioni di salute a due mesi dall’ischemia che lo aveva colpito.

“Devo combattere ancora ma sto meglio”, disse allora il conduttore all’amica Antonella Clerici, timoniera della serata organizzata con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca e per numerose edizioni condotta proprio da lui.

Come di consueto, ieri su Rai Uno è andata in onda in prima serata la ‘Festa di Natale Telethon’, e il ricordo di Fabrizio Frizzi scomparso a marzo scorso, ha pervaso ogni minuto della diretta televisiva

Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi: sul palco Carlotta Mantovan

"Telethon numero 29, il primo senza Fabrizio Frizzi… Mi sembra sempre di vederlo entrare da qualche parte con la sua risata", ha esordito Antonella Clerici, collega ma soprattutto amica-sorella del conduttore, all’inizio del programma.

Ma è stato solo in seguito, nel mezzo della serata, che all’amatissimo conduttore è stato dedicato uno spazio più lungo, comprensivo di un omaggio che la timoniera della serata ha voluto rivolgere all’amico scomparso.

"Un anno fa, qui con me, su questo palco, c'era Fabrizio Frizzi. Credo che di Telethon ne abbia presentati almeno 16. Lui è il volto di Telethon, noi siamo tutti dei supplenti. Lo scorso anno ha voluto essere comunque qua”, ha affermato Clerici prima di mandare in onda la performance di Frizzi imitava Jerry Lewis alle prese con la macchina da scrivere proprio nel dicembre 2017.

Carlotta Mantovan parla della borsa di studio a nome di Fabrizio Frizzi

Sul palco di Telethon sono poi saliti Carlotta Mantovan e Luca Cordero di Montezemolo accolti da un lungo applauso. E lei, la signora Frizzi che di Telethon è ambasciatrice, ha raccontato della borsa di studio a nome del marito e della sua vincitrice.

“Quest'anno è stata assegnata a Diletta Siciliano. E' lei la ricercatrice a cui è andata la borsa di studio. Ho avuto l'onore di conoscerla e stringerle la mano, ha affermato Mantovan anche lei visibilmente commossa al pensiero dell’uomo ricordato con tanto affetto da un pubblico che ancora fatica a credere che non ci sia più.