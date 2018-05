Temptation Island 2018: data, coppie, tentatori e tutte le anticipazioni

Lavori in corso per Temptation Island 2018. Il reality delle tentazioni è pronto a tornare dalla prossima estate in prima serata su Canale 5. Ancora work in progress il cast: è rebus su coppie e tentatori. A mettersi in gioco sono sei coppie, che trascorreranno quattro settimane separate, all’interno di un villaggio e a contatto con 12 ragazze e 12 ragazzi single.

Di seguito tutte le indiscrezioni in vista della partenza.



TEMPTATION ISLAND 2018 - CONDUTTORE



Confermato Filippo Bisciglia, storico padrone di casa. E' stato lui stesso a confermarlo via social: "Stiamo tornando"

TEMPTATION ISLAND 2018 - COPPIE

E' probabile che, anche quest'anno, i concorrenti saranno reclutati tra gli ex concorrenti di "Uomini e Donne". Occhi puntati su Mattia Marciano e Vittoria Deganello, Nilufar Azzadi e Giordano Mazzocca, Paolo Crivellin e Angela Caloisi, Nicolò Brigante e Virginia Stablum.

TEMPTATION ISLAND 2018 - TENTATORI



Spunta il nome di Michael Terlizzi, figlio di Franco Terlizzi, ex naufrago dell'Isola dei Famosi: "Temptation è un programma che mi piace molto... - ha dichiarato al settimanale Chi - La verità è che mi sono arrivate alcune proposte televisive che sto valutando, ma non posso dire nulla. È tutto inaspettato per me: sono andato nello studio dell’Isola solo per supportare mio padre, la tv non era nei miei piani, ma mi affascina e mi piacerebbe tentare questa strada".



TEMPTATION ISLAND 2018 - IL FORMAT



Sei coppie, non sposate e senza figli, 21 giorni da trascorrere “separati”, 12 ragazzi single per le fidanzate, 12 ragazzi single per le fidanzate e un unico posto da sogno. E il desiderio per i protagonisti di trovare una risposta a tre importanti domande: la vita di coppia è la vita che voglio? Amo davvero la persona a cui sono legato/a? La persona a cui sono legato/a, mi ama davvero?

Per le coppie protagoniste inizierà un viaggio ravvicinato all'interno del loro rapporto e avranno la possibilità di verificare sul campo cosa realmente li unisce. Per tre settimane, le coppie vivranno divise all'interno di un villaggio e isolate dal resto del mondo: da una parte i fidanzati soggiorneranno con dodici giovani donne single e dall'altra le fidanzate vivranno la loro esperienza insieme a dodici uomini single. Solo al termine del ventunesimo giorno avranno la risposta alla domanda che li ha spinti a partecipare.

Un appuntamento fisso – di certo il più importante per i protagonisti – segnerà il tempo all'interno del villaggio: il Falò. Proprio qui infatti, le coppie avranno l’opportunità di fare luce su reali sentimenti e scoprire cosa realmente sta vivendo il proprio partner dall’altra parte del villaggio, curiosando tra alcuni significativi video estratti della vacanza “forzata” che sta facendo l’altro.

Tutti e dodici i componenti delle coppie però, al calar del sole sul ventunesimo giorno – nel corso dell’ultimo Falò – dovranno avere la risposta giusta alla domanda cruciale: “Vuoi uscire di qui con la persona con cui sei arrivato/a?”.