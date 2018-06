Temptation Island, Alessia Prete e Matteo Gentili in gara? La coppia rompe il silenzio

E' ufficialmente partita la "macchina" delle indiscrezioni sulla prossima edizione di Temptation Island, in onda da luglio su Canale 5. Tra le coppie che il pubblico sperava di veder approdare nel reality prodotto da Maria De Filippi, anche quella formata dai fidanzatini novelli Matteo Gentili ed Alessia Prete, usciti "accoppiati" dall'ultima stagione del Grande Fratello. E invece i sostenitori dovranno frenare gli entusiasmi, perché i due non hanno alcuna intenzione di partecipare.

Dalla Casa all'isola delle tentazioni? Anche no. Alessia e Matteo respingono le indiscrezioni al mittente: "Nessuno ci ha mai contattato per partecipare, ma se anche dovesse essere non parteciperemmo - dice il calciatore vicentino al sito Isa e Chia - Ci vogliamo tantissimo bene, e non andremo a fare quel programma. Non ci interessa speculare sul nostro amore, quindi Temptation no grazie".

Il legame, dunque, prosegue al riparo dai riflettori: da quando sono usciti dalla Casa, infatti, i due sono davvero inseparabili. Tanto che sono arrivate anche le presentazioni in famiglia: alcuni giorni fa Matteo è andato a Volvera, paese di origine della bellissima Alessia, per un pranzo a casa sua. Alessia, invece - come ricorderanno i più attenti - ha già conosciuto la "suocera" in occasione dell'ultima puntata del GF.

Temptation Island, chi saranno i concorrenti?

Esclusi Matteo ed Alessia, chi ci sarà, dunque, a Temptation? E' probabile che, anche quest'anno, i concorrenti saranno reclutati tra gli ex concorrenti di "Uomini e Donne". Occhi puntati su Nilufar Azzadi e Giordano Mazzocca, che, incalzati sulla questione, non hanno smentito la possibilità di partecipare. Ma si pensa anche a Mattia Marciano e Vittoria Deganello, Paolo Crivellin e Angela Caloisi, Nicolò Brigante e Virginia Stablum. Ipotizzabile anche la partecipazione di Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani, che negli ultimi tempi hanno vissuto una difficile crisi e che forse decideranno di mettere alla prova il loro amore nel reality.