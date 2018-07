Temptation Island, anticipazioni prima puntata: scoppia la lite tra fidanzati e tentatori

A pochi giorni dalla prima puntata di Temptation Island, in onda lunedì 9 luglio in prima serata su Canale 5, un video su Wittytv anticipa qualche “chicca” che la dice lunga sulle prime dinamiche di coppia del villaggio che ospita tentati e tentatori.

Ad avere maggiori problemi fin dall’inizio saranno proprio Ida e Riccardo, coppia conosciuta dal pubblico di Uomini e Donne per la loro partecipazione al Trono Over: le incomprensioni dovute alla gelosia di Ida e le lamentele di Riccardo fanno scattare le lacrime della donna, chiaramente in difficoltà con il compagno.

Inoltre, un anticipo di quello che pare una vera e propria lite, al limite dello scontro fisico, tra due fidanzati e alcuni tentatori del villaggio segna un altro momento clou durante una partita di calcio sulla spiaggia.

Infine, la coppia composta da Valentina e Oronzo si troverà davanti al falò per il primo confronto. (Qui il video del promo).

Temptaion Island, una coppia abbandonerà il programma

Temptation Island 2018 si prevede ricco di colpi di scena.

Come anticipato da Maria De Filippi, una coppia chiederà il falò di confronto e lascerà il villaggio già durante la prima puntata. Che sia proprio la coppia annunciata da Filippo Bisciglia? Per saperlo bisognerà aspettare lunedì 9 luglio.