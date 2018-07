Temptation Island, parla Filippo Bisciglia: “Due coppie mi stanno toccando molto”

L’appuntamento è per il 9 luglio in prima serata su Canale 5: da quel momento i telespettatori si troveranno davanti le 6 coppie di fidanzati protagoniste di ‘Temptation Island’ che metteranno alla prova la stabilità del loro rapporto “minato” da pericolosi tentatori.

In attesa del debutto della nuova edizione del reality estivo, il conduttore Filippo Bisciglia ha anticipato qualcosa ai lettori di Tv Sorrisi e Canzoni.

Da metà giugno in Sadegna per registrare le cinque puntate, Bisciglia sta conoscendo adesso i partecipanti, ma ha già rivelato che due coppie lo hanno già colpito molto.

Filippo Bisciglia e le coppie di Temptation Island

“Ci sono due coppie che mi stanno toccando particolarmente“, ha raccontato Filippo senza fare i nomi dei due che, come tutti i partecipanti al programma, diventano compagni di avventura con cui nel tempo si instaura un certo rapporto.

“Il rapporto che instauro con i fidanzati è sempre molto bello, si affezionano e mi chiedono consigli”, ha spiegato ancora, rivelando che ora, ormai abile conoscitore dei meccanismi della trasmissione, si sente più libero di improvvisare: “Spesso vado a braccio, anche durante i falò in cui parlo separatamente con i fidanzati e le fidanzate. Quello resta il momento più emozionante. Sento quanto soffrono e mi commuovo”.

Filippo Bisciglia, ritorno a 'Tale e Quale show'

L’intervista è stata anche l’occasione per Filippo Bisciglia di parlare della sua esperienza al programma di Rai Uno ‘Tale e quale show’ con Carlo Conti, cui ha partecipato nell’ultima edizione, e di annunciare che ne farà parte anche quest’anno: “Parteciperò alla prossima edizione, nella sfida tra i campioni di sempre”, ha detto, precisando però di non voler fare il cantante: “Il mio sogno è continuare a fare il conduttore. Il mio modello è composto da un 90% di Gerry Scotti e un 10% di Paolo Bonolis”.