Temptation Island, prima puntata: le coppie (già) sull'orlo di una crisi di nervi

Agli autori di Temptation Island, quest'anno, piace vincere facile. Le coppie arrivate sull'isola delle tentazioni sono già praticamente scoppiate. O comunque in preda ad una crisi di nervi e in cerca di un pretesto per liberarsi definitivamente della propria metà. E infatti, come volevasi dimostrare, saltano due teste già durante la prima puntata, quelle della remissiva Valentina e del farfallone Oronzo, platealmente mollato di fronte a milioni di spettatori dopo anni di "marachelle". Un contrappasso per lui, che da tempo nascondeva avances compromettenti fatte ad altre donne.

Coppie sull'orlo di una crisi di nervi

Stasera - va detto - ad uscirne male sono stati gli uomini. L'appuntamento d'esordio con la nuova edizione del reality di Canale 5, infatti, ha ribadito ancora una volta la distanza tra Marte e Venere. Un intervallo siderale, con il sesso forte (?) pronto a sgretolarsi di fronte alle lusinghe di languide sirene-tentatrici, e il gentil sesso allibito nello scoprire gli squilibri ormonali dei partner. Da una parte uomini appannati da uno sguardo più sexy del solito, dall'altra donne in cerca di rassicurazioni più che dei bicipiti dei tentatori. Una vecchia storia, insomma. A condire il tutto il trionfo dei "non detti". E si vedrà se, nel corso delle tre puntate, questi ultimi fungeranno da collante una volta tirati fuori o se saranno la forbice utile a tagliare definitivamente il cordone ombelicale di relazioni ormai stanche.

Le coppie

Di certa, al momento, c'è la vittoria di Valentina, capace di trovare la forza per ricominciare da se stessa dopo anni di bocconi amari mandati giù (opinabile, poi, il fatto che sia riuscita a farlo solamente in televisione, ma tant'è). Ovazione social per lei, con tanto di parterre vip pronto a scagliarsi contro il fidanzato: velenosissimi i tweet di Simona Ventura e Francesco Facchinetti. La situazione è simile per Raffaella, che in passato ha trovato sms compromettenti sul telefono del compagno Andrea, a cui è legata da 7 anni, ma che ha sempre deciso di perdonare: già piange nel video di presentazione. Martina e Giampaolo sono un altro cliché uomo/donna: lei vuole un figlio, lui desidera "vivere spensieratamente i suoi vent'anni". Poi ci sono Lara e Michael, completamente tediati l'uno dall'altra dopo appena due anni e mezzo d'amore, e Ida e Riccardo, usciti dal programma Uomini e donne e già in crisi a 12 ore dalla partenza del gioco a causa delle insicurezze di lei e del flirtare di lui con le tentatrici. A rompere la "tradizione" ci pensano invece Giada ed Alessandro: in questo caso è lei a sentirsi "soffocata" dalle troppe attenzioni di lui e lo fa subito indispettire esibendosi in una performance improvvisata di pole dance...

Le perle "trash"

In mezzo, picchi di trash sparsi, come da amabile tradizione della trasmissione. Perle di saggezza come "E' inutile, voi donne dopo i trenta decadete", pronunciato dal delicatissimo Giampaolo, o il realismo spinto di Martina che, osservando il fidanzato alle prese con le single, sentenzia "Sembra un cretino lasciato in un parco giochi allo stato brado". Picco dei picchi la disperata e mal riuscita mossa del gambero di Oronzo: "Scusami Valentina se non ti ho più detto che sei bella, te l'ho detto solo nei primi anni, tanto che ca**o te lo dico a fa', lo sai già". Si cade in bassissimo con una pseudo-rissa tra presunti uomini alfa ad inizio puntata, uno scontro totalmente immotivato ed utile ai soli fini dello share.

Arriva Gemma Galgani

A far da contrasto la solita compilation di canzoni del grande cantautorato, da Ornella Vanoni a Vasco Rossi, fino a Nothing to be gained dei Mokadelic quest'anno preso in prestito da Gomorra. Un marchio di fabbrica dei prodotti Fascino. Altrettanto autoreferenziale è l'innesto di Gemma Galgani, che arriverà nella prossima puntata nelle vesti di dama misteriosa. A tenere le redini della situazione ancora una volta Filippo Bisciglia, ancora una volta portatore sano di camicie tutte uguali ma di colore diverso, ma sempre più padrone della scena. Sarà lui a traghettare le coppie verso l'inferno o chissà, magari sulle sponde di un ritrovato paradiso.