'Temptation Island' chiude col botto: ascolti da capogiro per la puntata finale

Non poteva chiedere di meglio Filippo Bisciglia, Raffaella Mennoia e tutta la squadra che in questi mesi ha lavorato per la realizzazione di un’edizione così vincente di ‘Temptation Island’: il reality estivo dedicato alle coppie pronte a mettere in discussione i loro sentimenti ha chiuso il ciclo con un successo clamoroso, confermato dai dati Auditel relativi alla puntata conclusiva di ieri, martedì 30 luglio.

24,1% di share e 3.764 milioni di spettatori sono i numeri che hanno appurato la riuscita del programma nella serata dedicata al destino delle storie interrotte o riprese un mese fa. Un calo lieve rispetto alla finalissima di lunedì, ma clamoroso se si pensa al periodo estivo che di norma non invoglia il pubblico a restare in casa davanti alla tv e comunque dominante rispetto alla concorrenza di Rai Uno, ferma al 15%.

“Grazie ragazzi, grazie di cuore, abbiamo condiviso emozioni che resteranno sempre dentro di noi ... emozioni difficili da spiegare se non si vivono in prima persona ... e vi assicuro che sono felice di averle vissute insieme a voi ... ora vi auguro il più bel viaggio che possiate vivere, un viaggio ricco di amore gioia e fortuna ... vi voglio bene”, il messaggio di Bisciglia condiviso su Instagram con ogni protagonista di questa esperienza davvero da ricordare.

Ascolti tv di martedì 30 luglio 2019

Secondo gradino del podio per Rai1 con il film 'La mia bella famiglia italiana', visto da 2.754.000 telespettatori (share del 15,1%). Su Rai2 'Squadra speciale cobra 11' ha ottenuto 1.003.000 e uno share del 5,9% mentre su Italia1 il film 'Chicago Fire' ha totalizzato 1.005.000 telespettatori e uno share del 5,31%. Su Rai3 Il film 'The Most Beautiful Day - Il giorno più bello' è stato seguito da 782.000 telespettatori registrando uno share del 4,21%. Su La7 'In onda' ha interessato 688.000 telespettatori ottenendo uno share del 3,89%. Su Retequattro, invece, il programma 'Quelli della luna' è stato visto da 370.000 telespettatori (share 2,09%) mentre 'Ip man', trasmesso da Tv8, è stato visto da 380.000 telespettatori pari a uno share del 2,1%. Sul Nove 'Pappa e ciccia' visto da 341.00 telespettatori (share dell'1,8%).

Nell'access prime time 'Techetechetè' in onda sulla rete ammiraglia di viale Mazzini ha totalizzato 3.322.000 telespettatori e il 17,7% di share mentre su Canale 5 'Paperissima Sprint' è stata vista da 3.208.000 telespettatori, (share 17,09%). Nella fascia preserale ancora vincente su Rai1 'Reazione a catena' con 3.250.000 telespettatori e il 24,5% di share. Su Canale 5 'RiCaduta libera' è stato seguito da 2.333.000 telespettatori e uno share del 18,28%. Nel complesso, le reti Rai si sono aggiudicate le 24 ore con 2.707.000 telespettatori e il 33,5% di share. Le reti Mediaset hanno prevalso nel prime time con 6.636.000 telespettatori e il 35,08% di share e in seconda serata con 3.889.000 telespettatori e uno share del 40.12%.