Temptation Island Vip: data, coppie, tentatori e tutte le anticipazioni

C'è grande attesa per Temptation Island Vip, versione celeb del famoso reality di Canale 5 Temptation Island. Stando alle indiscrezioni, il debutto è atteso per la fine dell'estate, ma dalla Fascino Pgt, produzione di Maria De Filippi, ancora non arrivano comunicazioni ufficiali.

Il format è lo stesso della versione originale, solo che a partecipare sono personaggi già noti nel mondo dello spettacolo: alcune coppie famose metteranno alla prova il loro amore trascorrendo quattro settimane separate all’interno di un villaggio e a contatto con 12 ragazze e 12 ragazzi single.

Di seguito tutte le indiscrezioni in vista della partenza.



TEMPTATION ISLAND VIP 2018 - CONDUTTORE



La più quotata sembra essere Simona Ventura, sia per rapporto fiducia instaurato con la De Filippi che per la "grande rischiesta" del pubblico, che sogna da tempo di rivederla al timone di un reality. Lei non conferma né smentisce: "Temptation Island Vip? E' una trasmissione non archiviata" ha detto in una recente intervista.

TEMPTATION ISLAND VIP 2018 - COPPIE



Smentita la partecipazione di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, sfumato anche l'ingresso di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, che amarzo dovrebbero convolare a nozze.

Avanzati i nomi di Luca Onestini ed Ivana Mrazova.

È probabile, inoltre, che partecipi almeno una delle coppie già uscite dalle ultime edizioni di "Uomini e Donne".

TEMPTATION ISLAND VIP 2018 - IL FORMAT

E' stata Maria De Filippi lo scorso anno ad annunciare la nascita di Temptation Island Vip. Il debutto del reality in versione celeb arriva in seguito agli ottimi ascolti collezionati dalla versione tradizionale negli ultimi anni.