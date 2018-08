Temptation Vip, colpo di scena: beccati i tentatori (famosi) in aereoporto. Chi sono

Web guastafeste. Ancora una volta la rete rovina la suspense di un programma tv. E' il caso dell'ultima indiscrezione rimbalzata da un social all'altro a proposito di 'Temptation Island Vip'. La messa in onda è prevista tra qualche settimana, ma sui social ha già cominciato a circolare la foto di alcuni "tentatori" in aeroporto, pronti a partire per le registrazioni del reality show.

I diretti interessati sono Nicolò Ferrari, ex corteggiatore di Nilufar Addati a 'Uomini e donne', Nicolò Raniolo, ex corteggiatore (malandrino) di Sabrina Ghio a 'Uomini e Donne', ed Andrea Cerioli, ex gieffino ed ex tronista. I tre - i cui nomi circolavano in maniera ufficiosa già da qualche settimana - sono stati pizzicati da una fan in attesa di prendere un volo per l'isola delle tentazioni. Ed ora sembra possibile parlare di una vera e propria ufficialità.

Tutti i (papabili) tentatori

Vip e semivip tra gli altri tentatori in partenza. Ecco tutti i volti papabili: Davide Rossi, figlio di Vasco Rossi; Francesco Chiofalo, in arte Lenticchio, l’ex di Selvaggia Roma ed ex protagonista di 'Temptation Island' (versione "nip"); Francesca Cipriani, ex gieffina e "prezzemolina" dei programmi rosa di Barbara d'Urso. Per tutti, la prova del nove arriverà nei prossimi giorni, quando in mancanza di aggiornamenti sui rispettivi canali social, sarà facile dare per certa la partecipazione al reality.