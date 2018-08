Temptation Vip, retroscena: prime foto dal set, dal trucco di Simona alle spiagge da sogno

Pronti, partenza, via. Sono cominciate in queste ore le riprese di 'Temptation Island Vip', versione "celeb" del fortunato reality delle tentazioni e nuova scommessa di Maria De Filippi. All'Is Molus Relais, a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, hanno fatto il loro approdo troupe, la conduttrice Simona Ventura e i 24 concorrenti. Sei le coppie che metteranno alla prova la propria relazione alle prese con dodici tentatori single.

E proprio da ieri sera hanno cominciato a circolare le prime immagini delle registrazioni, che dureranno circa tre settimane. Ecco Simona Ventura al trucco, l'acqua cristallina del paradisiaco paesaggio sardo e i concorrenti in spiaggia ancora incappucciati nel momento di inizio delle riprese...

A partecipare sono sei coppie, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Valeria Marini e Patrick Baldassarri, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, Fabio Esposito e Marcella Esposito. Tra i tentatori, non ancora rivelati, è possibile la presenza di Melissa Castagnoli, ex di Mario Balotelli nonché tentatrice nella terza edizione nip di Temptation Island del 2016, gli ex tronisti Andrea Offredi, Manuel Vallicella e Andrea Cerioli, Mariana Falace del Grande Fratello 15 e di Pierpaolo Petrelli, ex velino di Striscia la notizia. Ne vedremo delle belle.