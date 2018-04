Temptation Island Vip, sfida tra ex: nel cast spuntano i nomi di Cecilia e Ignazio, Francesco e Paola

Osservando nemmeno tanto attentamente le dinamiche dei reality show che monopolizzano la stagione televisiva di Mediaset, è facile notare come l’uno diventi il trampolino di lancio dell’altro che ingaggia ex, parenti e affini dei vari concorrenti.

E’ successo al Grande Fratello Vip, sede in cui la coppia Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ha mandato in archivio la relazione tra la prima, sorella di Belen, e Francesco Monte, ed è ri-successo all’Isola dei Famosi, teatro bucolico che ha dato il la alla rivalsa dell’ex, mollato in diretta tv, pronto ad aprire il suo cuore a Paola Di Benedetto.

Ora, però, l’incrocio di destini tra questi ex e contro-ex si potrebbe arricchire di un nuovo intrigante capitolo sempre appannaggio del piccolo schermo.

Per la prima volta, infatti, è prevista per maggio la versione ‘Vip’ di Temptation Island, reality che sdogana il tradimento di coppia e pone la (in)fedeltà tra partner al centro del format prodotto da Maria De Fillippi.

Ebbene, proprio ‘i magnifici quattro’ così assortiti potrebbero essere tra i protagonisti del programma, come annunciato dalla rubrica ‘Chicche di Gossip’ del settimanale Chi.

“A luglio in Sardegna la produzione di Maria De Filippi girerà 4 puntate di Temptation Island Vip. Possibili concorrenti: Francesco Monte e Paola Di Benedetto e Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser” anticipa il giornale che, in attesa di eventuali conferme o smentite, alimenta il pensiero su questa possibilità come il ‘naturale’ prosieguo di relazioni nate, pasciute e cresciute davanti agli occhi di mezza Italia.