Temptation Island Vip, svelate le 6 coppie

Tutto pronto per la prima edizione di Temptation Island Vip, in onda a settembre su Canale 5. Dopo tante indiscrezioni sui nomi dei protagonisti, a ufficializzare le 6 coppie è Simona Ventura in un video su Instagram.

Hanno accettato di mettere alla prova la loro relazione Valeria Marini e Patrick Baldassari, la "coppia stellare", tornati insieme da poco dopo una battuta d'arresto, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, insieme da circa un anno, i "figli" di Uomini e Donne Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi insieme ai "colleghi" più grandi Sossio Aruta e Ursula Bennardo, e poi ancora Andrea Zenga (figlio di Walter Zenga) e Alessandra Sgolastra, infine l'imprenditore partnopeo Fabio Esposito e la fidanzata Marcella Esposito, insieme da due anni.

"Non vedo l'ora - commenta la padrona di casa - Io sono già la". Con questi nomi, come non dire lo stesso...