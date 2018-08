Temptation Island Vip, tra i single tentatori il figlio di un famosissimo: l’indiscrezione

Fino a quando non si ufficializzerà il cast che animerà questa prima attesissima edizione Vip di Temptation Island, il balletto dei nomi dei personaggi che ne prenderanno parte proseguirà a oltranza.

Al momento, l’unica certezza è che al timone del reality di copia ci sarà Simona Ventura, pronta a capitanare una squadra in via di definizione, ma già densa di indiscrezioni che indicano le prime coppie in quelle composte da Valeria Marini e Patrick Baldassari, Stefano Bettarini e Nicolerra Larini, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Nilufar con Giordano (da Uomini e Donne) e Andrea Zenga, figlio dell'ex portiere Walter Zenga, con la fidanzata Alessandra Sgolastra.

Questo per quanto riguarda le coppie che testeranno la loro fedeltà, ma chi saranno i tentatori chiamati a testare la solidità dei rapporti?

Ancora una volta è stato il settimanale Chi ad indicare Davide Rossi, figlio del famosissimo cantautore Vasco, tra le fila dei single del programma.

Rossi, 32 anni, di professione dj, ha esordito in tv ma anche sul grande schermo recintando in mini serie come ‘Provaci ancora prof 2’.

Ora non resta che aspettare l’eventuale conferma da parte del diretto interessato e dagli addetti ai lavori.