Temptation Island Vip, Giulia De Lellis e Andrea Damante nel cast? L’indiscrezione

Mentre manca pochissimo all’edizione tradizionale di ‘Temptation Island’ (qui tutte le infoirmazioni), fervono i preparativi per la versione ‘vip’ del reality di coppia che, a partire dal prossimo autunno, metterà alla prova la fedeltà di alcuni dei personaggi del mondo dello spettacolo.

Ancora nulla di ufficiale trapela rispetto ai partecipanti, ma è di queste ultime ore la notizia pubblicata dal sempre ben informato giornalista Alberto Dandolo che dal suo profilo Instagram azzarda l’ipotesi che nel cast potrebbero far parte Giulia De Lellis e Andrea Damante, protagonisti chiacchieratissimi del gossip delle ultime ore.

“Sarebbe una genialata autorale!” è il commento che Dandolo riporta in calce alla foto del deejay e dell’influencer, ultimamente al centro di una sorta di mistero intorno al loro ritorno di fiamma.

Dopo aver annunciato la fine della loro storia nata nel 2016 durante il programma ‘Uomini e Donne’, i due non si sono risparmiati frecciatine via social per alcune settimane, finché qualche giorno fa, il settimanale Chi ha pubblicato gli scatti di baci e coccole scambiati dai due “ex” in barca, nel mare della Sardegna.

“Non capisco perché vi scandalizzate. Io e Andrea ci stiamo rivendendo. Quando e se mi rifidanzerò con lui ve lo dirò” è stato il commento che Giulia De Lellis ha affidato alle sue storie su Instargam, di fatto allontanando qualsiasi certezza sul nuovo ritorno insieme al deejay.

Si tratta solo di un’ipotesi di Dandolo – che non a caso usa il condizionale nella didascalia - o vedremo davvero i Damellis tra i protagonisti del reality delle tentazioni? Per sciogliere ogni dubbio bisognerà aspettare la fine dell’estate e restare sintonizzati sui profili Instagram dei diretti interessati che, al momento, non hanno commentato l’indiscrezione che li riguarda.