Temptation Island Vip, svelate le prime due coppie: che bomba

Se questi sono i presupposti non c'è dubbio che la prima edizione di Temptation Island Vip sarà davvero esplosiva. A poco più di un mese dall'inizio del reality (versione famosi), il settimanale Chi rivela due delle coppie che animeranno - è proprio il caso di dirlo - i due villaggi pieni di tentatori e tentatrici.

Ad anticipare i nomi è Gabriele Parpiglia su Instagram: "La prima coppia vip ad avere firmato è quella composta da Valeria Marini e dal fidanzato Patrick Baldassarri. La seconda coppia, il cui contratto è agli ultimi dettagli, sarebbe il vero 'colpaccio' della trasmissione: si tratta dell'ex marito di Simona Ventura, Stefano Bettarini con l'attuale compagna Nicoletta Larini".

Non è la prima volta che Super Simo si trova a lavorare con l'ex marito, ma ospitarlo in studio per commentare le partite - come accadeva anni fa a "Quelli che il calcio" - è ben diverso dal vederlo davanti al falò travolto dalla gelosia per la fidanzata. O magari, al contrario, sarà lui a farla ingelosire... In ogni modo se ne vedranno delle belle, questo è certo. E manca ancora più della metà del cast.