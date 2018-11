Teo Mammucari, battuta infelice a Iva Zanicchi, ma lei lo rimette al suo posto

La semifinale di Tu sì que vales è andata alla grande. Il programma, ormai giunto quasi al termine, si è classificato al primo posto in termini di share, ma non è mancato uno scivolone. Protagonista Teo Mammucari che si è lasciato sfuggire una battuta un po’ fuori luogo nei confronti di Iva Zanicchi.

Tutto è nato quando uno dei concorrenti ha coinvolto i giurati, chiedendo loro di salutare familiari, animali domestici, etc. E’ qui che Teo Mammucari, sempre con la battuta pronta, si è rivolto a Iva Zanicchi e le ha detto: “Io saluto Iva, che è a fine carriera”.

La frase di Mammucari, però, non è stata molto gradita dal giudice popolare di Tu sì que vales che, senza pensarci troppo, ha risposto a tono: “E io saluto Teo che deve ancora iniziare la carriera”. Il pubblico si è unito in una grande risata e la stessa Maria De Filippi ha dovuto fare i suoi complimenti alla Zanicchi per la prontezza: “Brava, ottima battuta”.

Momento di tensione, insomma, tra i due. Ma poi la trasmissione è andata avanti.