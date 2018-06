Teo Teocoli torna in radio: il nuovo programma con Nino Formicola

Teo Teocoli torna alla radio: RadioMediaset lo ha ingaggiato all'interno della propria squadra per la prossima stagione.

Dal primo ottobre il Teo nazionale sarà protagonista su R101 in una fascia di ascolto fondamentale, il drive time serale, il momento nel quale la giornata lavorativa volge al termine e quasi 11 milioni di italiani ascoltano la radio.

Dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 20.00, Teo Teocoli trasmetterà in diretta dagli studi di R101 in compagnia di un team formato da Nino Formicola, ultimo vincitore dell'Isola dei Famosi, e dalla conduttrice di R101 Silvia Notargiacomo, in un programma scritto con Marco Posani.

Il reclutamento di Teo Teocoli nella squadra di R101 si inscrive in un processo di sviluppo dell'emittente dal format adult contemporary che l'Amministratore Delegato di RadioMediaset Paolo Salvaderi descrive così: ''Oltre alla musica, che svolge un ruolo dominante all'interno dell'offerta editoriale di R101, il nostro palinsesto è fortemente caratterizzato dalla presenza del morning show 'La Banda di R101' condotto tutte le mattine da Paolo Dini, Lester, Cristiano Militello, Chiara Tortorella e Riccardo Russo. Desideriamo ora creare un secondo polo dedicato all'intrattenimento e per questo abbiamo fortemente voluto Teo e i suoi collaboratori"

"Le ultime rilevazioni degli ascolti hanno attestato R101 sui 2.200.000 ascoltatori. Il nostro obiettivo è raggiungere i tre milioni di ascoltatori nei prossimi due anni", ha proseguito Salvaderi: "L'innesto in palinsesto di questo nuovo programma va dritto in quella direzione''. A supporto del lancio del programma verrà pianificata un'imponente campagna pubblicitaria.