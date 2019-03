TG5, che gaffe! Il giornalista annuncia la d'Urso, ma fa una figuraccia. Lei replica sui social

Da giorni non si parla d'altro. C'è grande attesa per 'Live - Non è la d'Urso', il nuovo programam condotto in prima serata su Canale 5 da Barbara d'Urso. Tanta promozione, tanti lanci sui social. Eppure, Matteo Berti, giornalista del TG5, sembra avere ancora le idee confuse circa il nome del programma, come dimostra l'ultima gaffe collezionata oggi durante la lettura del telegiornale.

La gaffe del TG5 su Barbara d'Urso

Al momento di annunciare infatti la messa in onda della trasmissione, Berti non ricordava il nome: "Al via questa sera il nuovo programma di Canale 5 Live Barbara... come...chiedo scusa... Non è Barbara d'Urso... Non è la d'Urso". Un lapsus che ha fatto presto il giro della rete. Tanti gli utenti che sui social hanno commentato l'esilarante siparietto. Tra questi, anche la stessa Barbara, che ha condiviso il video e ci ha scherzato su: "Beh, voi comunque avete capito no?!? Stasera si parte con Live - #NoneLadUrso. Alle 21.20 tutti inchiodati al divano".

Anticipazioni Live - Non è la d'Urso

Tra gli ospiti attesi nella prima puntata di 'Live - Non è la d'Urso', anche Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso per la prima volta in tv con i loro figli Bido e Jasmine, Heather Parisi direttamente da Hong Kong e Thomas Markle Junior, fratello "serpente" di Meghan. Tre ore di diretta tra dibattiti, sorprese ed interviste a personaggi dello spettacolo, dello sport e della politica.