Thais Wiggers: "Uscita da Striscia scioccata dal mondo della tv"

"Io e Melissa Satta siamo state una delle coppie più amate. E' banale ma verissimo dire che ho un ricordo bellissimo", così Thais Wiggers ai microfoni dei Lunatici, su Radio 2, ricorda gli anni a Striscia la Notizia, la sua prima esperienza in televisione. Lontana dalle scene da qualche anno, l'ex velina ha anche rivelato di essere rimasta delusa dal mondo in cui si è affacciata subito dopo: "Striscia è una bolla fantastica, se ti viene l'illusione che la televisione sia così, fatta di persone gentili, perbene, educate, che ti proteggano tutto il tempo, ti sbagli. Perché poi quando esci di lì ti accorgi che non è così".

Lei se ne è accorta poco dopo: "Quando ho affrontato, una volta uscita da Striscia, il vero mondo della televisione, mi sono scioccata e scocciata a vedere quello che succedeva. Ad esempio, mi piaceva molto l'idea di fare un programma per bambini, una cosa che in Brasile va tantissimo. Avevo questo progetto, questa voglia, volevo fare qualcosa in un programma per bambini. Allora ho raccolto tutte le mie idee, ho messo giù tutto, scrivendo il mio progetto, e l'ho presentata a un dirigente di una casa di produzione molto grande. Lui ha iniziato a dire che avrebbe cambiato delle cose, che sicuramente non sarebbe potuto andare un programma simile nel canale che avevo in mente. Fatto sta che io ho presentato il mio progetto a fine estate e a settembre ho visto sul canale che avevo in mente quello stesso programma che avevo presentato, solo che io ne ero stata esclusa. Insomma, mi avevano rubato l'idea. Da questo dirigente mi aveva portato un ex mio compagno".

Fidanzata per anni con Teo Mammucari, oggi è single e interessata a un uomo brillante più che bello: "Non guardo tanto l'estetica, si è capito dal mio curriculum di ex... Io non guardo l'estetica. Dite che Teo non era brutto? Forse non l'avete mai visto da vicino (scherza). A me piace la testa delle persone, l'atteggiamento, un uomo mi deve far ridere, ma non me ne frega niente dell'estetica, se un uomo ha la pancia ma mi piace perché mi piace lui non me ne frega niente". Da poco sbarcata su Instagram è già seguitissima e preda di proposte indecenti: "C'è chi è disposto a pagarmi pur di farmi da schiavo. Non ho mai risposto a robe del genere, ma c'è chi scrive che pagherebbe per essere preso a calci".